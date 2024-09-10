Молодежь Самарской области может стать участником всероссийского проекта

До 15 ноября 2024 года идет прием заявок на участие во всероссийском проекте "ЭтНик: кадры решают". Проект реализуется Ресурсным центром в сфере национальных отношений при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Фонда президентских грантов в партнерстве с Домом народов России, факультетом государственного управления МГУ им. М.В.Ломоносова, Комиссией Общественной палаты Российской Федерации по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции.

Проект "ЭтНик: кадры решают" направлен на формирование кадрового резерва этнокультурного сектора, обеспечивающего его планомерное и поступательное развитие, через повышение мотивации и систематизацию знаний молодых специалистов, а также получение ими практического опыта в реализации задач государственной национальной политики.

Проект "ЭтНик: кадры решают" направлен на молодых людей в возрасте 21-35 лет, заинтересованных в реализации проектов и активной деятельности в сфере межнациональных отношений. Участники смогут реализовать свой личностный потенциал через созидательную деятельность в рамках разработки индивидуальных этнокультурных проектов, получение и обмен знаниями, опытом, методиками, успешными практиками, профессиональными компетенциями.

Создание социального лифта этнокультурной сферы обеспечит развитие и карьерный рост молодым специалистам, совершенствование профессиональных и экспертных сообществ сектора.

Проект пройдет в три этапа:

отбор участников на первый этап. Проведение образовательного видеокурса по этнокультурной тематике, подготовленного экспертами Ресурсного центра в сфере национальных отношений и МГУ им. Ломоносова. Отбор участников на второй этап;

подготовка проектов участниками для презентации на очных трехдневных окружных семинарах с обширной образовательной программой. Проведение четырех окружных семинаров. Отбор участников на третий этап;

проведение 6-дневного очного этапа обучения в Москве, включающего образовательный курс, стажировку и участие в конференции "Устойчивое развитие этнокультурного сектора".

Для участия в проекте необходимо заполнить анкету, а также подготовить видеовизитку и рекомендательные письма. Ссылка на страницу проекта.