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Молодежная политика Общество

Молодежь Самарской области может стать участником всероссийского проекта

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До 15 ноября 2024 года идет прием заявок на участие во всероссийском проекте "ЭтНик: кадры решают". Проект реализуется Ресурсным центром в сфере национальных отношений при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Фонда президентских грантов в партнерстве с Домом народов России, факультетом государственного управления МГУ им. М.В.Ломоносова, Комиссией Общественной палаты Российской Федерации по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции.

Проект "ЭтНик: кадры решают" направлен на формирование кадрового резерва этнокультурного сектора, обеспечивающего его планомерное и поступательное развитие, через повышение мотивации и систематизацию знаний молодых специалистов, а также получение ими практического опыта в реализации задач государственной национальной политики.

Проект "ЭтНик: кадры решают" направлен на молодых людей в возрасте 21-35 лет, заинтересованных в реализации проектов и активной деятельности в сфере межнациональных отношений. Участники смогут реализовать свой личностный потенциал через созидательную деятельность в рамках разработки индивидуальных этнокультурных проектов, получение и обмен знаниями, опытом, методиками, успешными практиками, профессиональными компетенциями.

Создание социального лифта этнокультурной сферы обеспечит развитие и карьерный рост молодым специалистам, совершенствование профессиональных и экспертных сообществ сектора.

Проект пройдет в три этапа:

  • отбор участников на первый этап. Проведение образовательного видеокурса по этнокультурной тематике, подготовленного экспертами Ресурсного центра в сфере национальных отношений и МГУ им. Ломоносова. Отбор участников на второй этап;
  • подготовка проектов участниками для презентации на очных трехдневных окружных семинарах с обширной образовательной программой. Проведение четырех окружных семинаров. Отбор участников на третий этап;
  • проведение 6-дневного очного этапа обучения в Москве, включающего образовательный курс, стажировку и участие в конференции "Устойчивое развитие этнокультурного сектора".

Для участия в проекте необходимо заполнить анкету, а также подготовить видеовизитку и рекомендательные письма. Ссылка на страницу проекта.

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Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

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Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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