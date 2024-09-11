Владельцы премиальных бизнес-карт Сбера смогут пользоваться бизнес-залами аэропортов и вокзалов

Держатели премиальных бизнес-карт Сбера смогут бесплатно посещать бизнес-залы в поездках и перелетах с сервисом Mir Pass от Национальной системы платежных карт. Такая возможность доступна как в российских, так и в зарубежных аэропортах и железнодорожных вокзалах.

Для активации привилегии от банка в сервисе Mir Pass необходимо зарегистрироваться в программе лояльности "Привет!" Затем нужно выбрать доступный бизнес-зал из списка и при его посещении на входе предъявить QR-код и посадочный талон.

"В этом году мы запустили новый продукт - премиальную СберБизнес Карту Mir Supreme, которая дает повышенные лимиты на переводы и снятие наличных и позволяет получать бонусы в программе "СберБизнес Спасибо". Теперь владельцы новых карт могут 24 раза в год бесплатно посещать бизнес-залы. Скоро все держатели премиальных бизнес-карт Сбера получат эту возможность. Мы продолжим подключать к продукту новые опции, которые обеспечат дополнительный комфорт в деловых поездках", - комментирует Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка.

Первыми среди корпоративных клиентов доступ в бизнес-залы получили владельцы новых бизнес-карт Mir Supreme Business. Каждый месяц они могут воспользоваться бизнес-залом два раза.