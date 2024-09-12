На новом автобусном маршруте, соединяющем 116 км и Волгарь с центром Самары, появятся 15 автобусов

В Самаре планируют запустить новый автобусный маршрут, соединяющий 13 км, 116 км, Сухую Самарку и Волгарь с центром города. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн.
"Будет запущен новый автобусный маршрут, о чем жители просили на открытии ("Дома со Слонами". - Прим. ред.). Он пойдет от Куйбышевского района Самары, со 116 километра через Волгарь, а дальше - по центру города, мимо учебных корпусов Политеха. Когда утрясутся все формальности, на этом маршруте появятся 15 низкопольных автобусов. Ждем анонсов от департамента транспорта", - рассказал Александр Хинштейн.
Напомним, в августе стало известно, что данный маршрут находится на рассмотрении у перевозчика "СамараАвтоГаз".
Последние комментарии
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!