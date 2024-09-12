В Большечерниговском районе горела крупная свалка

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В среду, 11 сентября, в Большечерниговском районе Самарской области произошел пожар на свалке. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"