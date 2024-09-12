В Большечерниговском районе горела крупная свалка

В среду, 11 сентября, в Большечерниговском районе Самарской области произошел пожар на свалке. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
Возгорание началось в 13:09 в 23-м квадрате Большечерниговского лесничества. На этом участке находилась свалка. Площадь пожара составила 3 га.
С возгоранием почти сутки боролись пожарные спасатели из ПСЧ 133. Пожар ликвидировали в 12:30 12 сентября. Пострадавших нет.
Роспотребнадзор сообщает, что в связи с пожаром на полигоне ТБО в 3,5 км северо-восточнее с. Большая Черниговка был организован лабораторный контроль за содержанием токсичных веществ в воздухе на территории ближайшей жилой застройки.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !