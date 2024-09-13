Сотрудники "Электрощит Самара" приняли участие в XII Всеросийском форуме рабочей молодежи

Форум проходил с 4 по 8 сентября в Мурманске. Мероприятие собрало на одной площадке молодых специалистов и лидеров молодёжных советов компаний-промышленников со всей России. Среди них — представители совета молодежи "Электрощит Самара": Артём Рождествинов, Денис Владимиров, Юлия Борисова и Антон Зуев.
За 5 дней участники форума совместно выработали рекомендации по повышению престижа рабочих и инженерных профессий. Рабочие и инженеры — это основа любого производства, и важно, чтобы их профессии пользовались уважением и признанием.
В рамках форума сотрудникам "Электрощит Самара" и их коллегам представилась возможность посетить ведущие промышленные предприятия Мурманской области: Кольскую горно-металлургическую компанию, Кольскую ветряную электростанцию, Северо-Западную фосфорную компанию и даже, пожалуй, один из самых закрытых объектов России — Кольскую атомную электростанцию.
"Это просто прекрасно, когда можно не только продуктивно взаимодействовать по работе, но и проводить время вместе. Это способствует повышению эффективности нашей совместной деятельности, ведь когда мы лучше знаем друг друга, мы быстрее находим решения и с большей охотой вкладываем свои силы в общий успех", — отметил лидер научно-производственного направления совета молодёжи компании Артём Рождествинов.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.