Сотрудники "Электрощит Самара" приняли участие в XII Всеросийском форуме рабочей молодежи

Форум проходил с 4 по 8 сентября в Мурманске. Мероприятие собрало на одной площадке молодых специалистов и лидеров молодёжных советов компаний-промышленников со всей России. Среди них — представители совета молодежи "Электрощит Самара": Артём Рождествинов, Денис Владимиров, Юлия Борисова и Антон Зуев.

За 5 дней участники форума совместно выработали рекомендации по повышению престижа рабочих и инженерных профессий. Рабочие и инженеры — это основа любого производства, и важно, чтобы их профессии пользовались уважением и признанием.

В рамках форума сотрудникам "Электрощит Самара" и их коллегам представилась возможность посетить ведущие промышленные предприятия Мурманской области: Кольскую горно-металлургическую компанию, Кольскую ветряную электростанцию, Северо-Западную фосфорную компанию и даже, пожалуй, один из самых закрытых объектов России — Кольскую атомную электростанцию.

"Это просто прекрасно, когда можно не только продуктивно взаимодействовать по работе, но и проводить время вместе. Это способствует повышению эффективности нашей совместной деятельности, ведь когда мы лучше знаем друг друга, мы быстрее находим решения и с большей охотой вкладываем свои силы в общий успех", — отметил лидер научно-производственного направления совета молодёжи компании Артём Рождествинов.