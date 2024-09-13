"Эксперт РА" присвоил кредитный рейтинг "Ингосстраху" на уровне ВВВ+ по международной шкале

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило рейтинг финансовой надежности "Ингосстраху" на уровне ВВВ+ по международной шкале, прогноз по рейтингу — стабильный.
Конкурентные позиции и деловая репутация "Ингосстраха" высоко оценены агентством. По мнению аналитиков "Эксперт РА", страховой портфель компании стабилен и высоко диверсифицирован по линиям бизнеса и каналам распространения страховых продуктов. При оценке бизнес-профиля страховщика агентство позитивно отметило высокую надежность перестраховочной защиты.
"Эксперт РА" высоко оценило качество и структуру активов компании. К числу позитивных факторов агентство относит высокое нормативное соотношение собственных средств и принятых обязательств страховщика. Финансовый результат "Ингосстраха" характеризуется высокими показателями рентабельности продаж и капитала.
Также аналитики выделили высокий уровень корпоративного управления и информационной прозрачности компании.
Кредитный рейтинг по международной шкале присвоен "Ингосстраху" впервые.
Последние комментарии
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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.