16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Эксперт РА" присвоил кредитный рейтинг "Ингосстраху" на уровне ВВВ+ по международной шкале Президент РФ наградил сотрудников "Росгосстраха" К команде "Ингосстраха" присоединились более 2 тысяч страховых агентов за первое полугодие ВСК: россияне через страховых агентов чаще всего страхуют автомобили и жилье Солнечный удар, молнии и медведи — по каким страховым случаям "Росгосстрах" платил летом возмещение владельцам скота

Страхование Финансы

"Эксперт РА" присвоил кредитный рейтинг "Ингосстраху" на уровне ВВВ+ по международной шкале

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 85
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило рейтинг финансовой надежности "Ингосстраху" на уровне ВВВ+ по международной шкале, прогноз по рейтингу — стабильный.

Конкурентные позиции и деловая репутация "Ингосстраха" высоко оценены агентством. По мнению аналитиков "Эксперт РА", страховой портфель компании стабилен и высоко диверсифицирован по линиям бизнеса и каналам распространения страховых продуктов. При оценке бизнес-профиля страховщика агентство позитивно отметило высокую надежность перестраховочной защиты.

"Эксперт РА" высоко оценило качество и структуру активов компании. К числу позитивных факторов агентство относит высокое нормативное соотношение собственных средств и принятых обязательств страховщика. Финансовый результат "Ингосстраха" характеризуется высокими показателями рентабельности продаж и капитала.

Также аналитики выделили высокий уровень корпоративного управления и информационной прозрачности компании.

Кредитный рейтинг по международной шкале присвоен "Ингосстраху" впервые.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6