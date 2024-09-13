"Эксперт РА" присвоил кредитный рейтинг "Ингосстраху" на уровне ВВВ+ по международной шкале

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило рейтинг финансовой надежности "Ингосстраху" на уровне ВВВ+ по международной шкале, прогноз по рейтингу — стабильный.

Конкурентные позиции и деловая репутация "Ингосстраха" высоко оценены агентством. По мнению аналитиков "Эксперт РА", страховой портфель компании стабилен и высоко диверсифицирован по линиям бизнеса и каналам распространения страховых продуктов. При оценке бизнес-профиля страховщика агентство позитивно отметило высокую надежность перестраховочной защиты.

"Эксперт РА" высоко оценило качество и структуру активов компании. К числу позитивных факторов агентство относит высокое нормативное соотношение собственных средств и принятых обязательств страховщика. Финансовый результат "Ингосстраха" характеризуется высокими показателями рентабельности продаж и капитала.

Также аналитики выделили высокий уровень корпоративного управления и информационной прозрачности компании.

Кредитный рейтинг по международной шкале присвоен "Ингосстраху" впервые.