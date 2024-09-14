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Страхование Финансы

Банк России предлагает снизить территориальный коэффициент по ОСАГО для Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк России предлагает актуализировать для ряда регионов значения территориального коэффициента (КТ), который влияет на стоимость полиса ОСАГО, сообщает пресс-служба регулятора. Проект указания опубликован на сайте регулятора. Так, планируется снизить КТ для 21 территории, где сейчас его значение выше среднероссийского. Анализ статистики выплат по полисам ОСАГО показал возможность такого снижения.

"В Самарской области снижение территориального коэффициента предполагается для Тольятти. Сейчас КТ в этом городе составляет 1,4 и будет снижен до 1,35", — сказал управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.

Изменения КТ для других территорий области не планируются.

Проект указания Банка России также предусматривает расширение тарифного коридора по ОСАГО на 11,57% для общественного транспорта (троллейбусов, трамваев, автобусов, совершающих регулярные перевозки пассажиров) и на 20% для мотоциклов и грузовиков с разрешенной максимальной массой 16 тонн и ниже. Подробнее — на сайте Банка России.

Автолюбители Самарской области за первую половину текущего года купили полисы ОСАГО на общую сумму 3,3 млрд рублей. За этот же период страховые компании региона выплатили по полисам ОСАГО 2,18 млрд рублей. Средняя страховая выплата составила 75,9 тыс. рублей.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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