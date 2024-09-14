Банк России предлагает снизить территориальный коэффициент по ОСАГО для Тольятти

Банк России предлагает актуализировать для ряда регионов значения территориального коэффициента (КТ), который влияет на стоимость полиса ОСАГО, сообщает пресс-служба регулятора. Проект указания опубликован на сайте регулятора. Так, планируется снизить КТ для 21 территории, где сейчас его значение выше среднероссийского. Анализ статистики выплат по полисам ОСАГО показал возможность такого снижения.

"В Самарской области снижение территориального коэффициента предполагается для Тольятти. Сейчас КТ в этом городе составляет 1,4 и будет снижен до 1,35", — сказал управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.

Изменения КТ для других территорий области не планируются.

Проект указания Банка России также предусматривает расширение тарифного коридора по ОСАГО на 11,57% для общественного транспорта (троллейбусов, трамваев, автобусов, совершающих регулярные перевозки пассажиров) и на 20% для мотоциклов и грузовиков с разрешенной максимальной массой 16 тонн и ниже. Подробнее — на сайте Банка России.