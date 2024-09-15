В Куйбышевском районе Самары загоревшиеся сараи тушили 30 человек

В воскресенье, 15 сентября, в 2:10 утра в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре на ул. Молдавской, 9а в Куйбышевском районе.

На месте происшествия горели серии на площади 300 кв. м. Пожару был присвоено повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем был направлен 31 человек.

Пожар удалось ликвидировать в 3:28. Данных о пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, в 0:49 15 сентября в Куйбышевском районе загорелись сараи на ул. Фасадной. Пламя охватило 200 "квадратов" территории.