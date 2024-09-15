В Куйбышевском районе Самары загоревшиеся сараи тушили 30 человек

В воскресенье, 15 сентября, в 2:10 утра в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре на ул. Молдавской, 9а в Куйбышевском районе.
На месте происшествия горели серии на площади 300 кв. м. Пожару был присвоено повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем был направлен 31 человек.
Пожар удалось ликвидировать в 3:28. Данных о пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Напомним, в 0:49 15 сентября в Куйбышевском районе загорелись сараи на ул. Фасадной. Пламя охватило 200 "квадратов" территории.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !