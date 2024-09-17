Задел на будущее: состоялась публичная защита концепции всероссийского форума iВолга 2025 года

13 сентября 2024 года Самарская область приняла участие в отборе площадок проведения всероссийских и окружных форумов Росмолодежи в 2025 году. Наш регион борется за право вновь провести всероссийский молодежный форум Движения Первых "iВолга" платформы Росмолодежь.События.

Один из популярных форумов страны iВолга проходит на территории региона с 2013 года. В 2024 году форум обновился: обрел статус Всероссийского и объединился с Движением Первых — крупнейшим сообществом детей и молодежи в стране.

"Форум стал важным центром формирования новых идей и предложений в сфере воспитания, мы предлагаем продолжить данную практику и в следующем году. Смены форума будут созвучны с направлениями Движения Первых, познакомят с действующими флагманскими проектами и другими значимыми программами в этих сферах", — рассказывает директор форума Кристина Гнатюк.

Во время публичной защиты представители дирекции форума рассказали экспертам, что в 2025 году работа будет вестись по трем направлениям: практикоориентированность, формирование общего продукта форума, модели развития Центров Первых, а также создание дополнительных возможностей для самореализации через открытую систему наставничества и площадки по принципу "равный-равному", где у молодых людей появится еще больше возможностей для развития.

Так, в этом году самые активные из участников форума смогли проявить себя в качестве его организаторов. Впервые действовала Детская Дирекция — помощники из числа детей в каждой службе форума, куда вошли 63 ребенка в возрасте от 14 до 18 лет. Во время защиты юные организаторы наравне со взрослыми презентовали форум перед конкурсной комиссией.

"Представлять интересы форума на федеральном уровне — очень почетно и волнительно. На форуме мы помогали с ведением социальных сетей iВолги в составе пресс-службы, координировали и курировали участников вместе со Службой заботы, помогали организовывать образовательную и культурную программы форума. Каждый из нас получил ценный опыт и знания, которые помогут ему в жизни", — поделился участник Детской Дирекции форума Александр Кураколов.

Итоги конкурсного отбора площадок для проведения всероссийских и окружных форумов будут известны до конца года. Экспертам предстоит оценить масштаб событий, их социальную значимость для страны, а также уникальность мероприятий и программы.

Напомним, в 2024 году всероссийский молодежный форум Движения Первых "iВолга" прошел на Мастрюковских озерах в Самарской области с 24 июля по 1 августа. В этом году событие побило свой собственный рекорд: более 40 000 человек подали заявку на участие и только 2 000 человек прошли отбор и были приглашены для участия в iВолге. Частью специальных смен форума стали педагоги, вожатые, родители, сотрудники органов и учреждений сферы государственной молодежной политики и Движения Первых. Ключевая тема форума стала созвучна с объявленным президентом России Владимиром Путиным Годом семьи: "На iВолгу всей семьей".

Организаторами всероссийского молодежного форума Движения Первых iВолга платформы Росмолодежь.События выступают правительство Самарской области, общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых", федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Событие проходит при поддержке аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

Общий грантовый фонд поддержки проектов этого года — 20 млн рублей. 10 млн рублей из них выделены дополнительно из областного бюджета по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева.