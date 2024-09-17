16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев представил трех вице-губернаторов Самарской области Александр Живайкин ушел из вице-спикеров губернской думы Дума согласовала назначение вице-губернаторов Самарской области: кто они Молодым специалистам в сфере АПК предложили утроить "подъемные" Губернатор Самарской области провел оперативное заседание областного правительства

Власть и политика

От Самарской области подано 170 заявок на грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Президентский фонд культурных инициатив завершил прием заявок на первый грантовый конкурс 2025 года. В рамках первого конкурса 2025 г. от Самарской области было подано более 170 заявок.

Среди поданных заявок лидируют проекты креативных индустрий, на втором месте расположились фестивали, премии, форумы, замыкают тройку лидеров образовательные и наставнические проекты в области культуры.

Авторы проектов, претендующие на грантовую поддержку своих творческих идей, не только прошли обучение на площадке Ресурсного центра общественных инициатив Самарской области, но и получили индивидуальные консультации. Грамотно "упаковать" креатив в заявки эксперты Ресурсного центра помогли представителям бюджетных учреждений культуры и образования, а также НКО. Будущие грантополучатели учились избегать типичных ошибок, грамотно составлять финансовый план, верно определять целевую аудиторию и задачи проекта.

"Основная часть заявочной кампании проходила в финальный месяц лета, период отпусков у многих, однако творческие команды активно подошли к оформлению заявок. Они получали консультации в нашем контактном центре, находили ответы в социальных сетях и в обучающих видео, участвовали в выездных мероприятиях проектных офисов фонда. В этой заявочной кампании благодаря их работе образовательные семинары, практикумы и индивидуальные консультации состоялись в муниципальных округах разных регионов. В конце декабря будет объявлен список победителей конкурса, где будут представлены яркие проекты, поданные в девяти тематических направлениях", - отметил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

За три года работы Президентского фонда культурных инициатив свыше 160 тыс. творческих команд зарегистрировали личные кабинеты на сайте фондкультурныхинициатив.рф. По результатам 12 завершенных конкурсов Президентским фондом культурных инициатив поддержан 8391 проект на общую сумму более 31 млрд рублей. Проекты подаются и реализуются во всех 89 регионах страны. Самарская область - один из лидеров по количеству победных заявок в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив, стабильно входит в пятерку лидирующих регионов - как по числу поданных заявок, так и по объему привлеченных в область средств. От губернии на 12 конкурсов фонда (с 2021 по июнь 2024 гг.) было подано 1565 заявок.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

Фото на сайте

Парад в честь 79 годовщины Победы

Парад в честь 79 годовщины Победы

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6