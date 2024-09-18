ХК "Лада" проиграл "Локомотиву"

Во вторник, 18 сентября, ХК "Лада" на выезде уступил ярославскому "Локомотиву".

Уже на исходе первой минуты тольяттинцы заработали численное преимущество, но воспользоваться им не смогли. Далее "Локомотив" завладел инициативой и к середине периода повел в счете — Павел Красковский завершил очередную ярославскую атаку точным броском с пятака. 1:0.

После перерыва характер встречи не изменился, "железнодорожники" продолжали полностью контролировать ситуацию и на 37-й минуте удвоили отрыв благодаря реализации большинства. Александр Радулов результативно завершил шикарно разыгранную комбинацию в тот момент, когда на площадку возвращался оштрафованный хоккеист "Лады" — 2:0.

В заключительной трети ярославцы стали играть по счету, но "автозаводцы" сумели найти брешь в практически непроницаемой обороне соперника, отличившись при игре "5 на 4" — Андрей Алтыбармакян с острейшего угла замкнул поперечную передачу Дмитрия Кугрышева - 2:1.

В концовке матча тольяттинцы предприняли попытку спастись, однако выход шестого полевого вместо голкипера ни к чему не привел. Итог — поражение.

Следующий поединок "Лада" проведет 22 сентября в родных стенах и оппонентом станет "Автомобилист" из Екатеринбурга.