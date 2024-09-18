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Хоккей Спорт

ХК "Лада" проиграл "Локомотиву"

ЯРОСЛАВЛЬ. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 18 сентября, ХК "Лада" на выезде уступил ярославскому "Локомотиву".

Фото: www.hclada.ru

Уже на исходе первой минуты тольяттинцы заработали численное преимущество, но воспользоваться им не смогли. Далее "Локомотив" завладел инициативой и к середине периода повел в счете — Павел Красковский завершил очередную ярославскую атаку точным броском с пятака. 1:0.

После перерыва характер встречи не изменился, "железнодорожники" продолжали полностью контролировать ситуацию и на 37-й минуте удвоили отрыв благодаря реализации большинства. Александр Радулов результативно завершил шикарно разыгранную комбинацию в тот момент, когда на площадку возвращался оштрафованный хоккеист "Лады" — 2:0.

В заключительной трети ярославцы стали играть по счету, но "автозаводцы" сумели найти брешь в практически непроницаемой обороне соперника, отличившись при игре "5 на 4" — Андрей Алтыбармакян с острейшего угла замкнул поперечную передачу Дмитрия Кугрышева - 2:1.

В концовке матча тольяттинцы предприняли попытку спастись, однако выход шестого полевого вместо голкипера ни к чему не привел. Итог — поражение.

Следующий поединок "Лада" проведет 22 сентября в родных стенах и оппонентом станет "Автомобилист" из Екатеринбурга.

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