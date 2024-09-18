В Сызрани сгорело заброшенное здание в Некрасовском переулке

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Во вторник, 17 сентября, в 21:39, загорелось заброшенное здание в Некрасовском переулке, 3 в Сызрани. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.