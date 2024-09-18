ВТБ: объем эмиссии "Карты жителя Самарской области" к концу года достигнет 240 тыс. штук

Более 210 тысяч жителей региона пользуются "Картой жителя Самарской области", оформленной в ВТБ. На долю ВТБ приходится свыше 90% всех выпущенных в регионе карт. До конца года банк планирует выпустить еще как минимум 30 тысяч карт жителя, рассказал единый бизнес-лидер банка ВТБ и "Открытие" в Самарской области — вице-президент Максим Папков.

В Самарской области карта жителя включает в себя транспортное приложение с проездным билетом. Ее можно использовать в качестве полиса ОМС, пропуска на рабочее место или студенческого билета, а также ключа от домофона. Кроме того, карта дает возможность получать скидки и бонусы при оплате товаров в магазинах, учреждениях культуры, спорта, медицинских центрах. Сегодня партнерами проекта являются более 200 компаний.

"В рамках новой стратегии мы продолжаем развивать карту в соответствии с цифровой повесткой государства, которая, в том числе, направлена на повышение доступности и качества инфраструктуры населенных пунктов. За счет открытия новых "легких офисов" и расширения каналов доставки карта станет доступнее жителям муниципальных районов Самарской области. Также уже в следующем году ее можно будет получить во всех точках продаж "Почта Банка", которые находятся во многих почтовых отделениях, в том числе небольших населенных пунктах", — отметил Максим Папков.

Карта жителя Самарской области также является полноценной именной банковской картой. На нее можно зачислять социальные выплаты, пенсию и заработную плату. К ней уже подключена программа лояльности платежной системы "Мир". ВТБ предлагает кешбэк до 25% в наиболее востребованных категориях.

Максим Папков также отметил, что региональное подразделение ВТБ является лидером по числу выпущенных карт в разрезе всех субъектов России.