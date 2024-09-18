Дептранс Самары объяснил отсутствие переходов через рельсы на ул. Ново-Садовой

Департамент транспорта Самары отреагировал на обращения жителей по поводу отсутствующих пешеходных переходов через трамвайные пути на ул. Ново-Садовой.
Напомним, пути были капитально отремонтированы летом этого года. Движение трамваев по обновленному участку было возобновлено с 28 августа.
"Первые две недели сентября проводилась обкатка пути. На текущий момент и по 25 сентября будет производиться пост-усадочный ремонт. Ремонт выполняется в темное время суток и не влияет на схему движения электротранспорта", - пояснили в дептрансе.
Уже после пост-усадочного ремонта подрядная организация приступит к благоустройству пешеходных переходов и площадок остановочных пунктов.
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Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
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Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
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