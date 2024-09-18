Дептранс Самары объяснил отсутствие переходов через рельсы на ул. Ново-Садовой

Департамент транспорта Самары отреагировал на обращения жителей по поводу отсутствующих пешеходных переходов через трамвайные пути на ул. Ново-Садовой.

Напомним, пути были капитально отремонтированы летом этого года. Движение трамваев по обновленному участку было возобновлено с 28 августа.

"Первые две недели сентября проводилась обкатка пути. На текущий момент и по 25 сентября будет производиться пост-усадочный ремонт. Ремонт выполняется в темное время суток и не влияет на схему движения электротранспорта", - пояснили в дептрансе.

Уже после пост-усадочного ремонта подрядная организация приступит к благоустройству пешеходных переходов и площадок остановочных пунктов.