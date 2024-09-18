16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дептранс Самары объяснил отсутствие переходов через рельсы на ул. Ново-Садовой В Самаре на ул. Куйбышева посадят 94 липы В Самаре нашли замену муниципальной УК Самарская область представляет свои туристические возможности на Форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure Студентка из Самарской области принимает участие в Чемпионате высоких технологий

Общество

Дептранс Самары объяснил отсутствие переходов через рельсы на ул. Ново-Садовой

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Департамент транспорта Самары отреагировал на обращения жителей по поводу отсутствующих пешеходных переходов через трамвайные пути на ул. Ново-Садовой.

Фото: департамент транспорта Самары

Напомним, пути были капитально отремонтированы летом этого года. Движение трамваев по обновленному участку было возобновлено с 28 августа.

"Первые две недели сентября проводилась обкатка пути. На текущий момент и  по 25 сентября будет производиться пост-усадочный ремонт. Ремонт выполняется в темное время суток и не влияет на схему движения электротранспорта", - пояснили в дептрансе.

Уже после пост-усадочного ремонта подрядная организация приступит к благоустройству пешеходных переходов и площадок остановочных пунктов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алена Никитина 17 сентября 2024 10:03 Регоператор: в области не хватает мусорных полигонов

Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?

Анатолий Илларионов 31 августа 2024 06:44 В Самаре открыли движение трамваев по ул. Ново-Садовой

Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?

Игорь Шохин 28 августа 2024 01:08 В Самарской области утвердили новую систему оплаты вывоза мусора

Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.

Pit Pik 17 августа 2024 18:59 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:32 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.

Фото на сайте

ТМ "Пестравка" поздравила самарцев с Днем города и презентовала новый портал о Самаре "Геометка"

ТМ "Пестравка" поздравила самарцев с Днем города и презентовала новый портал о Самаре "Геометка"

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6