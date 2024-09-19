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Литература Культура

В Самарской библиотеке состоится пролог к фестивалю "Время читать"

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 21 сентября, Самарская областная научная библиотека приглашает на пролог к V Межрегиональному фестивалю "Время читать".

Фото: министерство культуры Самарской области

Художественная акция с участием самарских уличных художников, а также встреча с российскими авторами литературных произведений в жанре "нон-фикшн" пройдет в 12:00 возле главного входа в библиотеку.

Здесь будет открыта площадка, которая станет местом проведения художественной акции "Метакубизм". В ней примут участие мастера уличного искусства — участники биеннале "Homo Urban".

В 17:00 в галерее "Новое пространство" начнётся творческий вечер "Смелость и любовь в Самаре". С презентацией своих новейших работ выступят участники — Гаянэ Степанян (Москва), Дарья Ильгова (Москва), Ирина Шейбак (Санкт-Петербург), Илья Сергодеев (Снежинск), Ильдар Абузяров (Балашиха), Олег Яненагорский (Ханты-Мансийск).

V Межрегиональный фестиваль "Время читать" пройдёт в Самарской областной научной библиотеке 28 и 29 сентября.

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