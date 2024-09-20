"Карат-Тольятти" отсудил 36,8 млн евро у французской Steap Stailor

ООО "Карат-Тольятти", строящее завод по производству сыров, через суд взыскало 36,8 млн евро с французской инжиниринговой компании Steap Stailor S.A.S. Дело рассматривал Арбитражный суд Москвы.

"Карат-Тольятти" начал строить завод в ТОСЭР Тольятти в 2021 году. Заявлялось, что объем инвестиций в проект составит 10 млрд рублей. Предприятие с мощностями по переработке до 860 тонн молока в сутки планировалось запустить в 2023 году.

Как следует из материалов арбитража, "Карат-Тольятти" в августе-ноябре 2021 г. подписал договоры со Steap Stailor на поставку оборудования. Его должны были привезти на тольяттинскую площадку в 2022-2023 годах. Французы получили аванс в 6 млн евро - 20% общей суммы контракта.

Однако в согласованные сроки оборудование не пришло. В апреле-августе 2023 г. "Карат-Тольятти" в одностороннем порядке разорвал договоры. А в декабре 2023 г. тольяттинская компания обратилась в арбитражный суд.

Представители Steap Stailor в суде заявляли, что не могли выполнить условия контракта из-за санкционных ограничений, введенных после начала СВО, отключения от SWIFT российского банка, в котором "Карат-Тольятти" открывал кредитную линию, а также из-за изменения условий технического задания по требованию тольяттинской компании.

Однако суд не принял эти доводы. Он указал, что оборудование для производства пищевой промышленности не включено в санкционный список Евросоюза. Отключение же банка от системы SWIFT произошло за два месяца до наступления срока поставки по одному из договоров, а оборудование даже не начали изготавливать. Также суд посчитал, что ответчик не обосновал заявленные затраты в 2,6 млн евро на корректировки проектной документации.

В итоге были полностью удовлетворены исковые требования "Карата-Тольятти". Суд обязал Steap Stailor вернуть тольяттинской компании аванс в 6 млн евро, выплатить 1 млн евро неустойки, 550 тыс. евро в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами, и наконец 29,2 млн евро убытков с учетом подорожания оборудования за эти годы. По текущему курсу французы должны заплатить 3,8 млрд рублей.

В рамках арбитражного дела были приняты обеспечительные меры. В частности, наложен арест на недвижимость и денежные средства в пределах 4,9 млн евро французского банка SA Societe Generale, который обеспечивал сделку банковской гарантией. Так, были арестованы 479 млн руб. на его счете в АО "Райффайзенбанк" и 467 млн руб. - на счете в ПАО "РОСБАНК".