16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Карат-Тольятти" отсудил 36,8 млн евро у французской Steap Stailor Viva Speranza: как семья Красненко развивает фермерский проект ТМ "Пестравка" поздравила самарцев с Днем города и презентовала новый портал о Самаре "Геометка" ТМ "Пестравка" приглашает отпраздновать День города со вкусом и любовью к истории Самары Увлекательное путешествие и подарки: "Пестравка" поздравит самарцев с Днем города

Пищевая промышленность АПК и пищепром

"Карат-Тольятти" отсудил 36,8 млн евро у французской Steap Stailor

ТОЛЬЯТТИ. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 120
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ООО "Карат-Тольятти", строящее завод по производству сыров, через суд взыскало 36,8 млн евро с французской инжиниринговой компании Steap Stailor S.A.S. Дело рассматривал Арбитражный суд Москвы.

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

"Карат-Тольятти" начал строить завод в ТОСЭР Тольятти в 2021 году. Заявлялось, что объем инвестиций в проект составит 10 млрд рублей. Предприятие с мощностями по переработке до 860 тонн молока в сутки планировалось запустить в 2023 году.

Как следует из материалов арбитража, "Карат-Тольятти" в августе-ноябре 2021 г. подписал договоры со Steap Stailor на поставку оборудования. Его должны были привезти на тольяттинскую площадку в 2022-2023 годах. Французы получили аванс в 6 млн евро - 20% общей суммы контракта.

Однако в согласованные сроки оборудование не пришло. В апреле-августе 2023 г. "Карат-Тольятти" в одностороннем порядке разорвал договоры. А в декабре 2023 г. тольяттинская компания обратилась в арбитражный суд.

Представители Steap Stailor в суде заявляли, что не могли выполнить условия контракта из-за санкционных ограничений, введенных после начала СВО, отключения от SWIFT российского банка, в котором "Карат-Тольятти" открывал кредитную линию, а также из-за изменения условий технического задания по требованию тольяттинской компании.

Однако суд не принял эти доводы. Он указал, что оборудование для производства пищевой промышленности не включено в санкционный список Евросоюза. Отключение же банка от системы SWIFT произошло за два месяца до наступления срока поставки по одному из договоров, а оборудование даже не начали изготавливать. Также суд посчитал, что ответчик не обосновал заявленные затраты в 2,6 млн евро на корректировки проектной документации.

В итоге были полностью удовлетворены исковые требования "Карата-Тольятти". Суд обязал Steap Stailor вернуть тольяттинской компании аванс в 6 млн евро, выплатить 1 млн евро неустойки, 550 тыс. евро в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами, и наконец 29,2 млн евро убытков с учетом подорожания оборудования за эти годы. По текущему курсу французы должны заплатить 3,8 млрд рублей.

В рамках арбитражного дела были приняты обеспечительные меры. В частности, наложен арест на недвижимость и денежные средства в пределах 4,9 млн евро французского банка SA Societe Generale, который обеспечивал сделку банковской гарантией. Так, были арестованы 479 млн руб. на его счете в АО "Райффайзенбанк" и 467 млн руб. - на счете в ПАО "РОСБАНК".

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Карат-Тольятти" зарегистрировано в 2018 г. по адресу г. Тольятти, ул. Юбилейная, 40. Баланс компании оценивается в 1,87 млрд рублей. Она подконтрольна московскому АО "Карат" - производителю плавленных и творожных сыров под брендами "Карат", Delissir и Violette. В 2023 г. выручка "Карата" составила 8,66 млрд руб., чистая прибыль - 75 млн рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

евгения власкина 26 июля 2022 11:21 Россия установила рекорд по экспорту шоколада

А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Ольга Голубкова 23 сентября 2016 10:25 На Кошкинской земле варят отличные домашние сыры

Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.

михаил вдовин 03 августа 2015 10:43 Самарский производитель грибов "Горный холод" наращивает мощность до двух тонн в сутки

А цена какая будет?

михаил вдовин 20 июля 2015 05:33 Самарскую фабрику "Миралакта" обвинили в подделывании сыров

И что дальше?

Фото на сайте

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

Самарский хлебозавод №5 раскрывает уникальные секреты производства хлеба

Самарский хлебозавод №5 раскрывает уникальные секреты производства хлеба

"Алев" формирует рыночный спрос

"Алев" формирует рыночный спрос

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6