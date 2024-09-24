Стартовал Всероссийский творческий конкурс "По праву памяти"

Всероссийский творческий конкурс "По праву памяти" проводит "Бессмертный полк" России. Эксперты подчеркивают важность сохранения памяти о героях нашего времени, а также адаптации ветеранов специальной военной операции в гражданском обществе через творческий процесс.

"Сегодня внуки и правнуки победителей Великой Отечественной войны защищают независимость нашей страны в зоне специальной военной операции. Чтобы сохранить память о них, необходимо организовать способных ребят, которые пишут стихи, сочиняют музыку и пишут песни на передовой, тех, кто способен передать письменно в рассказах и эссе истории о людях, которых они знают, о событиях, участниками которых они были. Мы должны это донести до каждого гражданина. Необходимо, чтобы каждый рассказ о дорогом и близком человеке, то, что знаете только вы, сохранились в памяти о каждом бойце. Чтобы он стал символом надежды и военной силы, напоминая о том, что настоящие герои встречаются не только в сказках, но и живут среди нас", - отметил и обозначил задачу конкурса сопредседатель Центрального штаба "Бессмертного полка" России Сергей Макаров.

Конкурс "По праву памяти" направлен в первую очередь на сохранение семейной памяти о героях современности через творческий процесс.

"Результатам конкурса является цель - рассказать всем гражданам о подвиге наших солдат в зоне СВО, которые сейчас добывают для нас победу", - подчеркнул член Центрального штаба "Бессмертного полка" России Алексей Наумец.

В сегодняшних реалиях для участников СВО творчество служит источником поддержки и надежды. Особенно песни - о ценности песен для бойцов на передовой рассказали автор-исполнитель, фронтовой музыкант Александр Ванюшкин и певец, общественный деятель Алексей Поддубный.

Участник специальной военной операции, член Союза писателей России Виталий Дорофеев отметил, что искренность и наполненность силами только помогают побудить наш народ к тому, чтобы фронт и тыл были вместе.

Об участии в конкурсе, этапах проведения и условиях сообщила руководитель исполкома "Бессмертного полка" России Наталья Шадрина и обратилась к потенциальным участникам: "Не бойтесь участвовать, не бойтесь проявлять себя! Мы видим, что есть много талантливых людей, людей, которые открывают свое сердце и показывают свои эмоции через творчество".

С призывом об участии в конкурсе в видеообращении выступил актер театра и кино, кинорежиссер Михаил Пореченков.

Конкурс проводится совместно с Ассоциацией ветеранов специальной военной операции при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Подать заявку на участие в конкурсе "По праву памяти" можно на сайте.