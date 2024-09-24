В Самаре "Движение Первых" дало старт проекту "Школьная классика"

В Самарском академическом театре драмы им. Максима Горького прошел театральный фестиваль, приуроченный к запуску пятого сезона Всероссийского проекта "Школьная классика". Событие объединило в столице региона более 500 участников театральных коллективов и их руководителей из разных уголков Самарской области.

"Театральный проект "Движения Первых" "Школьная классика" - это возможность для школьников в занимательной форме изучать произведения русской литературы. В новом сезоне участников ждут сразу пять новых номинаций в конкурсе с индивидуальным и командным участием. Лучшие театральные коллективы смогут показать творческие этюды на Театральном фестивале, а юные актеры со всей страны получат возможность принять участие в постановке спектакля под руководством педагогов Театрального института имени Бориса Щукина. Он станет финальной точкой проекта в июне 2025 года", - сказал председатель правления "Движения Первых" Артур Орлов.

В рамках фестиваля в Самаре прошли мастер-классы от экспертов Театрального института им. Бориса Щукина, творческая встреча с семьей артистов губернии - актером театра и кино Кузьмой Сапрыкиным и заслуженным артистом Самарской области Владимиром Сапрыкиным, а также показ спектакля от Образцового школьного театра Творческая мастерская "Юные гении" - амбассадоров проекта "Школьная классика".

"Школьная классика" ежегодно открывает новые возможности для юных талантов нашей страны. Самарская область с самого начала проекта ежегодно становится его активным участником. И для нас большая честь - стать одним из трех регионов страны, где проходят запускающие события - театральные фестивали, ранее открытие сезона прошло в Твери и Томске. Такие события помогают ребятам познакомиться с творческими профессиями и способствуют развитию школьных театров в нашей стране, что является важной задачей, которую ставит президент Владимир Владимирович Путин", - сказала председатель Совета регионального отделения "Движения Первых" Самарской области Кристина Гнатюк.

Проект "Школьная классика" является важной инициативой, которая не только помогает развивать творческий потенциал детей и молодежи, но и вносит значительный вклад в сохранение и популяризацию культурного наследия России. Принять участие могут дети в возрасте от 9 до 17 лет, обучающиеся СПО, педагоги и наставники, родительское сообщество.

Основная деятельность в рамках проекта пройдет с сентября 2024 г. по июнь 2025 года. В этот период участники смогут посетить теоретические и практические занятия по актерскому мастерству, сценической речи, движению, оформлению спектаклей, сценаристике и режиссуре. Важной частью программы станет подготовка и показ этюдов и спектаклей, приуроченных к знаменательным датам. В особенности - к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Запланирован фестиваль патриотической постановки "Классика Победы. Память поколений", который пройдет в городах-героях и городах воинской славы.

В пятом сезоне Всероссийского проекта "Школьная классика" участников ждет множество нововведений: например, в конкурсе появилась номинация "Школьный дебют" - для школьных театральных коллективов, которые только начинают свой творческий путь, отдельно выделены категория участия для театров дополнительного и профессионального образования, а также для инклюзивных театров. Победители подготовят и представят спектакль под руководством Театрального института им. Бориса Щукина. Финал проекта состоится в июне 2025 года.