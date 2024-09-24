В Самаре "Движение Первых" дало старт проекту "Школьная классика"

В Самарском академическом театре драмы им. Максима Горького прошел театральный фестиваль, приуроченный к запуску пятого сезона Всероссийского проекта "Школьная классика". Событие объединило в столице региона более 500 участников театральных коллективов и их руководителей из разных уголков Самарской области.
"Театральный проект "Движения Первых" "Школьная классика" - это возможность для школьников в занимательной форме изучать произведения русской литературы. В новом сезоне участников ждут сразу пять новых номинаций в конкурсе с индивидуальным и командным участием. Лучшие театральные коллективы смогут показать творческие этюды на Театральном фестивале, а юные актеры со всей страны получат возможность принять участие в постановке спектакля под руководством педагогов Театрального института имени Бориса Щукина. Он станет финальной точкой проекта в июне 2025 года", - сказал председатель правления "Движения Первых" Артур Орлов.
В рамках фестиваля в Самаре прошли мастер-классы от экспертов Театрального института им. Бориса Щукина, творческая встреча с семьей артистов губернии - актером театра и кино Кузьмой Сапрыкиным и заслуженным артистом Самарской области Владимиром Сапрыкиным, а также показ спектакля от Образцового школьного театра Творческая мастерская "Юные гении" - амбассадоров проекта "Школьная классика".
"Школьная классика" ежегодно открывает новые возможности для юных талантов нашей страны. Самарская область с самого начала проекта ежегодно становится его активным участником. И для нас большая честь - стать одним из трех регионов страны, где проходят запускающие события - театральные фестивали, ранее открытие сезона прошло в Твери и Томске. Такие события помогают ребятам познакомиться с творческими профессиями и способствуют развитию школьных театров в нашей стране, что является важной задачей, которую ставит президент Владимир Владимирович Путин", - сказала председатель Совета регионального отделения "Движения Первых" Самарской области Кристина Гнатюк.
Проект "Школьная классика" является важной инициативой, которая не только помогает развивать творческий потенциал детей и молодежи, но и вносит значительный вклад в сохранение и популяризацию культурного наследия России. Принять участие могут дети в возрасте от 9 до 17 лет, обучающиеся СПО, педагоги и наставники, родительское сообщество.
Основная деятельность в рамках проекта пройдет с сентября 2024 г. по июнь 2025 года. В этот период участники смогут посетить теоретические и практические занятия по актерскому мастерству, сценической речи, движению, оформлению спектаклей, сценаристике и режиссуре. Важной частью программы станет подготовка и показ этюдов и спектаклей, приуроченных к знаменательным датам. В особенности - к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Запланирован фестиваль патриотической постановки "Классика Победы. Память поколений", который пройдет в городах-героях и городах воинской славы.
В пятом сезоне Всероссийского проекта "Школьная классика" участников ждет множество нововведений: например, в конкурсе появилась номинация "Школьный дебют" - для школьных театральных коллективов, которые только начинают свой творческий путь, отдельно выделены категория участия для театров дополнительного и профессионального образования, а также для инклюзивных театров. Победители подготовят и представят спектакль под руководством Театрального института им. Бориса Щукина. Финал проекта состоится в июне 2025 года.
Последние комментарии
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!