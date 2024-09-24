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Страхование Финансы

Руководители ВСК в очередной раз вошли в рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" — 2024

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2024 году пять руководителей Страхового Дома ВСК стали лауреатами ежегодного рейтинга профессиональной репутации топ-менеджеров "Топ-1000 российских менеджеров", в котором представлены лучшие управленцы в различных отраслях экономики. Проект создан Ассоциацией менеджеров России и Издательским домом "Коммерсантъ".

Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК, вошел в рейтинг высших руководителей бизнеса в страховании. Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора — среди лучших директоров по цифровой трансформации. Вера Гезердава, заместитель генерального директора по управлению продажами — в списке лучших коммерческих директоров в страховании. Алексей Чуб, старший вице-президент, руководитель департамента по связям с государственными органами и страховым сообществом попал в рейтинг лучших директоров по отношениям с органами власти. А Степан Лысенко, Руководитель блока организационного развития и управления персоналом — в число лучших директоров по персоналу.

Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" выходит ежегодно и является подтверждением и признанием деловой репутации профессионалов российского бизнеса. В рамках рейтинга эксперты выявляют лучших управленцев страны за последний год, наиболее эффективных и профессиональных руководителей бизнеса и функциональных направлений в различных отраслях. Методология рейтинга построена на экспертных оценках и голосовании топ-менеджеров компаний.

"Страховой Дом ВСК — не только один из крупнейших по масштабу бизнеса страховщиков, но и один из самых динамичных в своем развитии: рост премий опережает среднерыночные показатели в несколько раз — например, в ДМС прирост портфеля за 6 мес. 2024 г по ОСБУ составил +40%, а по имуществу ФЛ и ЮЛ — свыше 30%. Мы создаем одни из лучших страховых решений на рынке, системно инвестируем в технологии, обеспечивающие высокую скорость взаимодействия и простоту для клиентов и партнеров. И конечно этот успех — результат работы всей команды профессионалов компании, включая тех коллег, которые вошли в рэнкинг ТОП-1000 лучших менеджеров страны в своей категории. Благодарю бизнес-сообщество за высокие оценки менеджмента компании", — заявил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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