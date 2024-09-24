Руководители ВСК в очередной раз вошли в рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" — 2024

В 2024 году пять руководителей Страхового Дома ВСК стали лауреатами ежегодного рейтинга профессиональной репутации топ-менеджеров "Топ-1000 российских менеджеров", в котором представлены лучшие управленцы в различных отраслях экономики. Проект создан Ассоциацией менеджеров России и Издательским домом "Коммерсантъ".
Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК, вошел в рейтинг высших руководителей бизнеса в страховании. Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора — среди лучших директоров по цифровой трансформации. Вера Гезердава, заместитель генерального директора по управлению продажами — в списке лучших коммерческих директоров в страховании. Алексей Чуб, старший вице-президент, руководитель департамента по связям с государственными органами и страховым сообществом попал в рейтинг лучших директоров по отношениям с органами власти. А Степан Лысенко, Руководитель блока организационного развития и управления персоналом — в число лучших директоров по персоналу.
Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" выходит ежегодно и является подтверждением и признанием деловой репутации профессионалов российского бизнеса. В рамках рейтинга эксперты выявляют лучших управленцев страны за последний год, наиболее эффективных и профессиональных руководителей бизнеса и функциональных направлений в различных отраслях. Методология рейтинга построена на экспертных оценках и голосовании топ-менеджеров компаний.
"Страховой Дом ВСК — не только один из крупнейших по масштабу бизнеса страховщиков, но и один из самых динамичных в своем развитии: рост премий опережает среднерыночные показатели в несколько раз — например, в ДМС прирост портфеля за 6 мес. 2024 г по ОСБУ составил +40%, а по имуществу ФЛ и ЮЛ — свыше 30%. Мы создаем одни из лучших страховых решений на рынке, системно инвестируем в технологии, обеспечивающие высокую скорость взаимодействия и простоту для клиентов и партнеров. И конечно этот успех — результат работы всей команды профессионалов компании, включая тех коллег, которые вошли в рэнкинг ТОП-1000 лучших менеджеров страны в своей категории. Благодарю бизнес-сообщество за высокие оценки менеджмента компании", — заявил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.