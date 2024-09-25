16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Топ-менеджеры "Росгосстраха" — в числе лучших управленцев России "Ингосстрах" вручил премии артистам и сотрудникам Большого театра СПАО "Ингосстрах" возместил Ozon ущерб, причиненный пожаром на Новой Риге Банк России предлагает снизить территориальный коэффициент по ОСАГО для Тольятти "Эксперт РА" присвоил кредитный рейтинг "Ингосстраху" на уровне ВВВ+ по международной шкале

Страхование Финансы

"Росгосстрах": подогрев машины назвали самым важным элементом комфортного авто

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 229
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Если суммировать все предпочтения россиян по автомобильным опциям, то идеальной машиной для большинства жителей нашей страны является серый кроссовер с черным салоном европейского производства и "зимним пакетом". Поделиться своими ожиданиями от автомобиля мечты попросила наших соотечественников компания "Росгосстрах" в ходе репрезентативного опроса.

62% опрошенных предпочитают машины нейтральных оттенков. Самым популярным стал серый цвет (27%), за ним следуют черный (23%) и белый (12%). Менее распространены синий (7%) и красный (6%) цвета. Среди оттенков для салона выделяется черный: его выбрали 44% участников опроса, а белый и коричневый поделили второе место, набрав по 14%. Также в список предпочтений вошли бежевый (12%), бордовый (9%) и оранжевый (7%) цвета.

Наиболее популярным типом кузова стал кроссовер, который предпочли 38% участников опроса. Седан выбрали 25% автовладельцев, в то время как внедорожники и хэтчбеки набрали 12% и 10% соответственно. Менее популярны универсалы (9%) и минивены (6%).

Предпочтения респондентов по стране-производителю распределились следующим образом: 30% выбрали европейские автомобили, 22% — японские, 19,5% — корейские. Продукция отечественного и китайского автопрома набрала 10% и 11% соответственно, а американские автомобили привлекают 7,5% респондентов.

51% россиян отметили "зимний пакет" (подогрев сидений, руля, лобового стекла) как одну из самых важных опций, обеспечивающих комфорт автомобиля. 33% респондентов считают важным наличие в машине климат-контроля, а 25% — системы автозапуска. Помимо них среди опций для комфорта также востребованы ключ бесконтактного доступа (18%), панорамная крыша (13,5%) и голосовое управление (11%).

Большинство опрошенных приобрели свои автомобили за сумму в диапазоне от 1 млн до 5 млн рублей, при этом 34% потратили на машину от 1 млн до 2,5 млн рублей, а 29% — от 2,5 млн до 5 млн. Всего 6% владеют авто стоимостью свыше 5 млн рублей. Более доступные автомобили, стоимостью до 1 млн рублей, приобрели 31% респондентов.

"Исследование показало, что владельцы дорогих автомобилей оформляют каско более чем в два раза чаще чем хозяева более дешевых машин — 65% против 27%. Это вполне логично, поскольку серьезные вложения в авто стимулируют желание обеспечить финансовую защиту покупки. Хотя при нынешних ценах на запчасти для машин иностранного производства даже небольшое происшествие на дороге может потребовать крупной суммы на ремонт, — отмечает директор по развитию портфеля ОСАГО "Росгосстраха" Юрий Стрекалов. — Ответы респондентов показывают, что в большинстве случаев покупка полиса каско обходится им в сумму от 50 тыс. до 100 тыс. рублей Так сообщили 63% автомобилистов, имеющих каско. Еще 11% платят за свой полис более 100 тыс. рублей. А 26% — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей в год".

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6