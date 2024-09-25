"Росгосстрах": подогрев машины назвали самым важным элементом комфортного авто

Если суммировать все предпочтения россиян по автомобильным опциям, то идеальной машиной для большинства жителей нашей страны является серый кроссовер с черным салоном европейского производства и "зимним пакетом". Поделиться своими ожиданиями от автомобиля мечты попросила наших соотечественников компания "Росгосстрах" в ходе репрезентативного опроса.

62% опрошенных предпочитают машины нейтральных оттенков. Самым популярным стал серый цвет (27%), за ним следуют черный (23%) и белый (12%). Менее распространены синий (7%) и красный (6%) цвета. Среди оттенков для салона выделяется черный: его выбрали 44% участников опроса, а белый и коричневый поделили второе место, набрав по 14%. Также в список предпочтений вошли бежевый (12%), бордовый (9%) и оранжевый (7%) цвета.

Наиболее популярным типом кузова стал кроссовер, который предпочли 38% участников опроса. Седан выбрали 25% автовладельцев, в то время как внедорожники и хэтчбеки набрали 12% и 10% соответственно. Менее популярны универсалы (9%) и минивены (6%).

Предпочтения респондентов по стране-производителю распределились следующим образом: 30% выбрали европейские автомобили, 22% — японские, 19,5% — корейские. Продукция отечественного и китайского автопрома набрала 10% и 11% соответственно, а американские автомобили привлекают 7,5% респондентов.

51% россиян отметили "зимний пакет" (подогрев сидений, руля, лобового стекла) как одну из самых важных опций, обеспечивающих комфорт автомобиля. 33% респондентов считают важным наличие в машине климат-контроля, а 25% — системы автозапуска. Помимо них среди опций для комфорта также востребованы ключ бесконтактного доступа (18%), панорамная крыша (13,5%) и голосовое управление (11%).

Большинство опрошенных приобрели свои автомобили за сумму в диапазоне от 1 млн до 5 млн рублей, при этом 34% потратили на машину от 1 млн до 2,5 млн рублей, а 29% — от 2,5 млн до 5 млн. Всего 6% владеют авто стоимостью свыше 5 млн рублей. Более доступные автомобили, стоимостью до 1 млн рублей, приобрели 31% респондентов.

"Исследование показало, что владельцы дорогих автомобилей оформляют каско более чем в два раза чаще чем хозяева более дешевых машин — 65% против 27%. Это вполне логично, поскольку серьезные вложения в авто стимулируют желание обеспечить финансовую защиту покупки. Хотя при нынешних ценах на запчасти для машин иностранного производства даже небольшое происшествие на дороге может потребовать крупной суммы на ремонт, — отмечает директор по развитию портфеля ОСАГО "Росгосстраха" Юрий Стрекалов. — Ответы респондентов показывают, что в большинстве случаев покупка полиса каско обходится им в сумму от 50 тыс. до 100 тыс. рублей Так сообщили 63% автомобилистов, имеющих каско. Еще 11% платят за свой полис более 100 тыс. рублей. А 26% — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей в год".