"Лада" дома проиграла "Ак Барсу" — 3:4

В среду, 25 сентября, хоккеисты "Лады" дома проиграли "Ак Барсу", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Стартовый период для "автозаводцев" складывался очень тяжело — уже на 3-й минуте Дмитрий Юдин точным броском вывел гостей вперед. 0:1. Затем "Ак Барс" создал очень много моментов у тольяттинских ворот, но Владислав Подъяпольский раз за разом выручал "Ладу", хотя в середине второго игрового отрезка казанцы все-таки удвоили отрыв благодаря большинству, реализованному Дмитрием Яшкиным — 0:2. К счастью, спустя всего 42 секунды счет на табло стал равным. Сначала Трой Джозефс поразил пустой угол после передачи Остапа Сафина вдоль лицевой линии, а потом буквально следом Никита Попугаев в касание замкнул пас Архипа Неколенко. 2:2. Незадолго до перерыва Неколенко забил и сам, наказав соперника за удаление — 3:2.

В дебюте заключительной двадцатиминутки хоккеисты "Ак Барса" лихо перехватили инициативу, забросив две шайбы с интервалом в минуту — точными попаданиями отметились Алексей Марченко и Семен Кошелев. 3:4. Далее подопечные Олега Браташа еще дважды зарабатывали численное преимущество, однако им не воспользовались. "Барсы" в итоге уверенно удержали нужный результат, не позволив "Ладе" даже организовать внятный финальный штурм — 3:4.

Следующий поединок в рамках регулярного чемпионата тольяттинская команда проведет в родных стенах 27 сентября, оппонентом станет "Нефтехимик".