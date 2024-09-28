В Самарской области выявлен 21 случай нарушения законодательства мигрантами

В Самарской области полицейские продолжают выявлять нарушения миграционного законодательства.

В рамках работы по выявлению и пресечению миграционного законодательства полицейские проверили более 50 человек. С каждым из них сотрудники полиции провели профилактические беседы о необходимости соблюдения требований законодательства Российской Федерации.

По итогам мероприятия выявлено 21 нарушение миграционного законодательства. В отношении правонарушителей составлены протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ".

Кроме того, в военные комиссариаты доставлено восемь граждан Российской Федерации, не состоящих на воинском учете, для последующей постановки.