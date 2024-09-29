Лесной пожар в Сызранском районе разросся до 57 га

Площадь пожара в Рачейском лесничестве в Сызранском районе Самарской области увеличилась почти в два раза за ночь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.
Напомним, в 13:33 28 сентября начался низовой лесной пожар в 44 квартале Рачейского лесничества, недалеко от с. Смолькино. К 16:27 площадь возгорания составляла 23 га.
По состоянию на 0:16 29 сентября пожар вырос до 57 га.
Постравшиих нет. С возгоранием борются 78 человек, 29 единиц техники.
"Ситуация на контроле", — сообщают в пресс-службе областного управления МЧС.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !