Лесной пожар в Сызранском районе разросся до 57 га

Площадь пожара в Рачейском лесничестве в Сызранском районе Самарской области увеличилась почти в два раза за ночь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, в 13:33 28 сентября начался низовой лесной пожар в 44 квартале Рачейского лесничества, недалеко от с. Смолькино. К 16:27 площадь возгорания составляла 23 га.

По состоянию на 0:16 29 сентября пожар вырос до 57 га.

Постравшиих нет. С возгоранием борются 78 человек, 29 единиц техники.

"Ситуация на контроле", — сообщают в пресс-службе областного управления МЧС.