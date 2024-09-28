В Рачейском лесничестве горит лес

В Сызранском районе в субботу, 28 сентября, огнеборцы МЧС России оказывают помощь в тушении лесного пожара.

В 13:33 поступило сообщение о низовом лесном пожаре в 44 квартале Рачейского лесничества, в районе населенного пункта Смолькино в Сызранском районе.

Площадь пожара составляет 23 га. Погибших и пострадавших нет. Угрозы населенным пунктам нет.

Для тушения пожара от МЧС России привлечены 17 человек, четыре единицы техники.

Аэромобильная группировка находится в готовности к реагированию.