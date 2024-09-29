В Самарской области обещают сильный ветер

В воскресенье, 29 сентября, в Самарской области ожидается сильный ветер. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Местами усилится южный ветер до 18 м/с.

Жителям региона советуют не укрываться и не парковать транспорт под деревьями и шаткими конструкциями, а также проверить тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа.