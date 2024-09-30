В регионе проверят работу систем оповещения

В среду, 2 октября, на территории Самарской области будет проведена комплексная проверка готовности систем оповещения населения с включением электросирен, сообщает мэрия Самары.

С 10:40 по местному времени запланирована подача сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира трансляций на общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах, в местах массового пребывания людей и в общественном транспорте, длительностью до трех минут.

Целью проверок является отработка своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Напоминаем, что работа электросирен означает сигнал "Внимание всем!". По этому сигналу жителям региона необходимо включить телевизионные, радиоприемники и прослушать передаваемую информацию.