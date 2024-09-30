"Бабье лето": в Самарской области в начале октября ожидается до +24 °C

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В Приволжском УГМС рассказали о погоде на ближайшие дни, с 30 сентября по 2 октября. По прогнозу синоптиков, в Самарской области ожидается "бабье лето" с высокой дневной температурой воздуха.