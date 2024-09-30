Предприятия региона представят свои рабочие места на Самарской выставке профессий

С 9 по 12 октября на площадке центра труда и отдыха "Станкозавод" пройдет Самарская выставка профессий. Более 20-ти работодателей представят более 30-ти рабочих мест.
Выставка будет интересна как школьникам и студентам, находящимся в процессе выбора своего профессионального пути, так и всем желающим. Для гостей будут организованы экскурсии по экспозициям предприятий, а также профориентационные тренинги и индивидуальные консультации, мастер-классы, арт-терапия, оценка профессиональных навыков и даже ночная ярмарка вакансий. Здесь же можно подробнее узнать о возможностях трудоустройства на конкретное предприятие, пообщавшись с его представителями.
Организаторами выставки выступили правительство Самарской области, региональное министерство труда и служба занятости. Ее цель — популяризировать рабочие и инженерные специальности, показать студентам и школьниками возможности и особенности работы на том или ином предприятии.
"Мы хотим показать, как выглядят современные рабочие места, в какие условия труда сегодня предприятия приглашают сотрудников, — рассказала врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина. — Существует много стереотипов, например, относительно рабочих профессий, но они развеиваются, как только человек видит современное оборудование, знакомится с новыми технологиями. И на Самарской выставке профессий мы помогаем работодателям представить себя потенциальным соискателям. Учитывая, что сегодня количество вакансий значительно больше, чем безработных, предприятиям это важно".
Выставка проходит второй год, и в прошлом году ее посетили более 2000 человек, преимущественно молодежь. Они могли пройти практические задания и испытания, связанные с конкретными профессиями. Посетители также выбирали "работодателей мечты", в прошлом году ими стали АО "Международный аэропорт "Курумоч", ООО "Поляна" и Куйбышевская железная дорога — филиал ОАО "Российские железные дороги". В этом году у гостей также будет возможность выбрать лучшего работодателя.
Всех желающих ждут 9 октября с 12.30 до 17.00, 10 и 11 октября — с 10.00 до 17.00 и 12 октября — с 10.00 до 15.00.
Последние комментарии
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!