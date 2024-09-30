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Общество

Предприятия региона представят свои рабочие места на Самарской выставке профессий

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 9 по 12 октября на площадке центра труда и отдыха "Станкозавод" пройдет Самарская выставка профессий. Более 20-ти работодателей представят более 30-ти рабочих мест.

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

Выставка будет интересна как школьникам и студентам, находящимся в процессе выбора своего профессионального пути, так и всем желающим. Для гостей будут организованы экскурсии по экспозициям предприятий, а также профориентационные тренинги и индивидуальные консультации, мастер-классы, арт-терапия, оценка профессиональных навыков и даже ночная ярмарка вакансий. Здесь же можно подробнее узнать о возможностях трудоустройства на конкретное предприятие, пообщавшись с его представителями.

Организаторами выставки выступили правительство Самарской области, региональное министерство труда и служба занятости. Ее цель — популяризировать рабочие и инженерные специальности, показать студентам и школьниками возможности и особенности работы на том или ином предприятии.

"Мы хотим показать, как выглядят современные рабочие места, в какие условия труда сегодня предприятия приглашают сотрудников, — рассказала врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина. — Существует много стереотипов, например, относительно рабочих профессий, но они развеиваются, как только человек видит современное оборудование, знакомится с новыми технологиями. И на Самарской выставке профессий мы помогаем работодателям представить себя потенциальным соискателям. Учитывая, что сегодня количество вакансий значительно больше, чем безработных, предприятиям это важно".

Выставка проходит второй год, и в прошлом году ее посетили более 2000 человек, преимущественно молодежь. Они могли пройти практические задания и испытания, связанные с конкретными профессиями. Посетители также выбирали "работодателей мечты", в прошлом году ими стали АО "Международный аэропорт "Курумоч", ООО "Поляна" и Куйбышевская железная дорога — филиал ОАО "Российские железные дороги". В этом году у гостей также будет возможность выбрать лучшего работодателя.
Всех желающих ждут 9 октября с 12.30 до 17.00, 10 и 11 октября — с 10.00 до 17.00 и 12 октября — с 10.00 до 15.00.

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