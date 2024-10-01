Со вторника, 1 октября, в Самаре автобусный маршрут №75 продлен до автостанции "Аврора", сообщает городской департамент транспорта.

Ранее маршрут следовал от пос. Аэропорт-2 до ул. Красных Коммунаров. Теперь конфигурация маршрута вернулась к прежнему варианту: от ул. Красных коммунаров маршрут следует по улицам Промышленности, Советской Армии, Мориса Тореза и Авроры. Отправление первого рейса - в 6:00, завершающего - в 21:30. На маршруте работают автобусы средней вместимости.