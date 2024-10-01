15 тысяч — за каждый заключенный контракт: самарцам заплатят за содействие в привлечении на службу по контракту

С 1 октября жители Самарской области смогут получить 15 тыс. рублей за содействие в привлечении на службу по контракту.

Выплату за информирование о преимуществах службы, помощь в прибытии в военный комиссариат или пункт отбора по контракту и заключение контракта с Вооруженными силами РФ сможет получить любой житель Самарской области. Основанием для получения денег является справка, которую выдадут в военном комиссариате.

Напомним, с 1 августа в Самарской области увеличена единовременная выплата при заключении контракта с министерством обороны. Теперь она составляет 1 млн 205 тыс. рублей. Всего же за первый год службы с учетом региональных выплат можно заработать 3, 7 млн рублей.

Вся информация о службе по контракту на сайте.