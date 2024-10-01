Аномальное тепло: в Самарской области 30 сентября в 7 районах был побит температурный рекорд

В Приволжском УГМС рассказали, что в понедельник, 30 сентября, в 7 населенных пунктах Самарской области были побиты температурные рекорды разных лет.

В пос. Авангард побит рекорд 88-летней давности: последний раз так тепло (+25,8) здесь было 30 сентября в 1936 году. В текущем году синоптики зафиксировали температуру воздуха на уровне +26,2 градуса.

В Аглосе, Большой Глушице, Клявлино и Челно-Вершинах перекрыт рекорд от 30 сентября 1974 года, а в Тольятти и с. Ново-Девичье побиты температурные рекорды 1984 года.