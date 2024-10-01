Самарский блогер снял, как сносят "Американские горки"

В Самаре начали сносить "Американские горки" в парке "Дружба".

На площадке заброшенного аттракциона появились рабочие с бытовкой. Сейчас на этом объекте вырубили все кусты, провели электричество и вывезли часть конструкций, которые находились на прилегающей территории за забором.

Самарский видеоблогер Евгений Щекин снял ролик из парка: