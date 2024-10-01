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Экономика и бизнес

В Самаре пройдет региональный чемпионат по переговорам

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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5 октября 2024 года на площадке регионального центра "Мой бизнес" состоится XII открытый чемпионат Самарской области по классической управленческой борьбе по авторской технологии В. К. Тарасова.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

В интеллектуальном единоборстве примут участие 12 переговорщиков из Самары, Тольятти и Саратова. Разбившись на пары, участникам предстоит решить заданную конфликтную ситуацию, применяя различные стратегии и тактики ведения переговоров. Поединки проходят по авторской социальной технологии, которая применяется для обучения, развития и оценки руководителей и персонала.

По окончании поединка судьи выносят решение, кто из двух игроков лучше разрешил конфликтную ситуацию, и чья форма переговоров была успешней. Развернутые комментарии судей дают возможность участникам развить свои навыки управленцев. По итогам состязания определят лучшего переговорщика, который примет участие в Чемпионате России 2025 года.

Управленческие поединки даже стали видом спорта. Все чаще такие соревнования проводятся в компаниях и деловых сообществах.

Приглашаем зрителей поболеть за участников соревнований. Начинаем в 9:30, регистрация по ссылке.

Организаторами мероприятия выступают Самарское региональное отделение МОО "ФУБ" при поддержке Правительства Самарской области, АНО "Мой бизнес — мои возможности", центра "Мой бизнес" Самарской области и информационной поддержке портала мойбизнес.рф

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