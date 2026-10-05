Резидент технопарка "Жигулевская долина" представил разработки на Национальном форуме реабилитационной индустрии

Компания "Армакс", резидент технопарка "Жигулевская долина", приняла участие в XI Национальном форуме реабилитационной индустрии и универсального дизайна "Надежда на технологии". Экспозиция прошла в научно-техническом кластере "Ломоносов" и объединила производителей технических средств реабилитации, киберпротезов, экзоскелетов и роботизированных комплексов. Выставку посетил министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов.

"Армакс" представил протезосборочный комплекс и тяговые протезы пальцев. По словам генерального директора компании Михаила Закроева, аналогов этим разработкам сейчас нет. "Повышенный интерес со стороны участников форума вызвали разработки нашей компании, в особенности тяговые протезы пальцев и возможность открытия протезного предприятия. Надеемся на продолжение сотрудничества с заинтересованными организациями. Серьезным достижением нашей компании считаем и то, что с этого года тяговые протезы пальцев были включены в индивидуальную программу реабилитации и абилитации инвалида", — отметил он.

Компания "Армакс" занимается развитием отечественного рынка протезирования, расширяет перечень своих технологических разработок. Резидент технопарка "Жигулевская долина" выпускает универсальный протезосборочный комплекс для протезных мастерских и реабилитационных центров. Комплекс представляет собой готовое технологическое решение, позволяющее одному мастеру на одном рабочем месте изготовить протез нижней конечности под ключ: от снятия слепка до выдачи готового изделия. "Армакс" помогает открывать протезные предприятия с нуля.

"Компания "Армакс" — пример того, как резидент технопарка находит свою нишу и развивает импортозамещающие технологии. Мы видим, что такие проекты востребованы, и со своей стороны продолжаем настраивать механизмы поддержки, чтобы предприниматели могли масштабировать производство и выходить на новые рынки", — подчеркнул заместитель председателя Правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В августе 2026 года в Тольятти открылся Центр протезирования конечностей "Основание", оснащенный оборудованием компании "Армакс". В открытии клиники принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. ООО "Армакс" входит в реестр МТК (малых технологических компаний), является участником проекта "Сколково". Как резидент технопарка "Жигулевская долина", компания реализует проекты "Протезосборочный комплекс для ортопедических клиник и реабилитационных центров", "Разработка и производство протезов верхних конечностей".