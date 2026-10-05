Резидент технопарка "Жигулевская долина" представил разработки на Национальном форуме реабилитационной индустрии

Компания "Армакс", резидент технопарка "Жигулевская долина", приняла участие в XI Национальном форуме реабилитационной индустрии и универсального дизайна "Надежда на технологии". Экспозиция прошла в научно-техническом кластере "Ломоносов" и объединила производителей технических средств реабилитации, киберпротезов, экзоскелетов и роботизированных комплексов. Выставку посетил министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов.
"Армакс" представил протезосборочный комплекс и тяговые протезы пальцев. По словам генерального директора компании Михаила Закроева, аналогов этим разработкам сейчас нет. "Повышенный интерес со стороны участников форума вызвали разработки нашей компании, в особенности тяговые протезы пальцев и возможность открытия протезного предприятия. Надеемся на продолжение сотрудничества с заинтересованными организациями. Серьезным достижением нашей компании считаем и то, что с этого года тяговые протезы пальцев были включены в индивидуальную программу реабилитации и абилитации инвалида", — отметил он.
Компания "Армакс" занимается развитием отечественного рынка протезирования, расширяет перечень своих технологических разработок. Резидент технопарка "Жигулевская долина" выпускает универсальный протезосборочный комплекс для протезных мастерских и реабилитационных центров. Комплекс представляет собой готовое технологическое решение, позволяющее одному мастеру на одном рабочем месте изготовить протез нижней конечности под ключ: от снятия слепка до выдачи готового изделия. "Армакс" помогает открывать протезные предприятия с нуля.
"Компания "Армакс" — пример того, как резидент технопарка находит свою нишу и развивает импортозамещающие технологии. Мы видим, что такие проекты востребованы, и со своей стороны продолжаем настраивать механизмы поддержки, чтобы предприниматели могли масштабировать производство и выходить на новые рынки", — подчеркнул заместитель председателя Правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
В августе 2026 года в Тольятти открылся Центр протезирования конечностей "Основание", оснащенный оборудованием компании "Армакс". В открытии клиники принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. ООО "Армакс" входит в реестр МТК (малых технологических компаний), является участником проекта "Сколково". Как резидент технопарка "Жигулевская долина", компания реализует проекты "Протезосборочный комплекс для ортопедических клиник и реабилитационных центров", "Разработка и производство протезов верхних конечностей".
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.