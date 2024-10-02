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Продуктовый ритейл АПК и пищепром

"Скидка за пятёрку!": отличники получат скидку на школьные завтраки в "Пятёрочке"

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Торговая сеть "Пятёрочка" запустила акцию "Скидка за пятёрку!", которая действует с 1 по 28 октября во всех магазинах. За хорошие оценки школьники получат скидку 20% на продукцию для перекусов, а также примут участие в розыгрыше ценных призов. Активные ученики смогут побороться в соцсетях за 1 млн рублей на обустройство школы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Фото: freepik.com

По условиям акции, если юный гость в период проведения акции покажет на кассе дневник с хотя бы одной оценкой "отлично", то ему предоставят скидку 20% на круассаны, печенье, маффины и напитки от собственных торговых марок ритейлера.

Также любой клиент может стать участником еженедельного розыгрыша сертификатов на покупку детской одежды, спортивных товаров, гаджетов для учебы (ноутбук, планшет, принтер, умная колонка и многое другое). Для этого необходимо совершить покупку от 600 рублей с картой лояльности "Х5 Клуб" или приобрести товары партнеров. Затем зарегистрировать чек на сайте акции.

В рамках акции стартует новый челлендж в социальных сетях ВКонтакте и TikTok. Участники гарантированно получат сертификаты в Roblox или подписку в "СберОбразование". Среди самых активных пользователей будет разыграно 5 денежных призов на благоустройство школы: от 100 тысяч до 1 млн рублей (общая сумма призового фонда 2,1 млн рублей).

Для участия в конкурсе требуется:

  • записать видеообзор на свой школьный рюкзак или сделать фотораскладку с его содержимым,
  • выложить снятый контент в личном аккаунте с хештегами #ЧтовМоёмРюкзаке и #ВШколусПятёрочкой,
  • затем отправить публикацию в группу поддержки "Пятёрочки" во ВКонтакте с кодовым словом "Рюкзак".

Более подробную информацию об условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте actions.5ka.ru.

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