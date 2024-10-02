Двое взрослых и младенец пострадали в ДТП в Тольятти

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В среду, 2 октября, в Тольятти автомобиль Lada Granta врезался в стоящий у края проезжей части КамАЗ сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области