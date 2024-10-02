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НОВИКОМ поддерживает кооперацию науки и производства

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Взаимодействие науки и промышленности особенно актуально сегодня, когда перед Россией стоит задача занять лидирующую позицию среди мировых технологических держав. Этой теме был посвящен форум "Проблемы и перспективы выпуска гражданской продукции. Кооперация науки и производства предприятий ОПК", прошедший на территории Муромского приборостроительного завода. Дочерний банк Госкорпорации Ростех принял активное участие в дискуссии.

Фото: предоставлено Новикомбанком

НОВИКОМ как банк российских инженеров поддерживает развитие высокотехнологичных отраслей промышленности. Финансирование, которое предоставляет банк, направляется на модернизацию производств, привлечение инвестиций и внедрение последних научных разработок в производственный процесс. Без этого в современных условиях невозможно создание инновационной конкурентоспособной продукции.

В ходе форума представители ведущих научно-исследовательских центров страны рассказали о новейших технологиях и исследованиях, направленных на повышение качества и выпуск новых видов продукции. Ученые представили проекты в области радиоэлектроники, транспорта, машиностроения и медицины. Руководители предприятий, в свою очередь, поделились опытом внедрения и адаптации инноваций к условиям реального производства.

"Открытый диалог реального сектора экономики и научного сообщества сегодня необходим. У промышленности есть определенные потребности и зачастую удовлетворить их можно, только внедряя новейшие технологии, разрабатывая инновационную продукцию в кооперации с наукой. НОВИКОМ, в свою очередь, обладает глубокой экспертизой в организации финансирования сложных высокотехнологичных проектов, включая НИОКР, и готов направить свои компетенции на цели модернизации и организации новых производств. Для этого мы предлагаем как собственные продукты, так и навигацию по программам господдержки", — отметила управляющий филиала НОВИКОМа в Нижнем Новгороде Марина Моисеева.

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