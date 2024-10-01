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Продуктовый ритейл АПК и пищепром

"В зиму с подарками!": "Пятёрочка" запускает новый розыгрыш призов

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Торговая сеть "Пятёрочка" запускает новую акцию "500 000 рублей на зимние каникулы", в рамках которой разыграет среди участников ценные подарки, а также главный приз — сертификат на крупную денежную сумму. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Фото: предоставлено торговой сетью "Пятёрочка"

Акция проходит во всех магазинах сети в 19 регионах России с 1 октября по 4 ноября. Каждый гость, совершивший покупку с картой лояльности "Х5 Клуб" на сумму от 500 рублей в одном чеке и зарегистрировавший его на сайте kanikuly5ka.ru, может принять участие в еженедельном розыгрыше приятных призов, среди которых продуктовые корзины, наборы для домашнего кинотеатра и прогулок в холодную погоду, а также мягкие пледы и аксессуары для зимних видов спорта. Кроме этого, будет разыгран главный приз — сертификат на полмиллиона рублей.

Кроме того, ритейлер предлагает своим гостям дополнительные возможности для получения ценных призов. Достаточно совершить покупку любого товара-партнёра акции и зарегистрировать чек на сайте акции, чтобы стать участником розыгрышей от партнёров.

Акция "500 000 рублей на зимние каникулы" пройдёт до 4 ноября во всех магазинах "Пятёрочка" в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Ульяновской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также Республиках Адыгея, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия-Алания.

Статус розыгрыша и все подробности можно регулярно отслеживать на сайте акции kanikuly5ka.ru.

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