"Роснефть" оснастила высокотехнологичным оборудованием больницу в Новокуйбышевске

При поддержке Новокуйбышевского НПЗ (входит в "Роснефть") в Центральную городскую больницу г. Новокуйбышевска поступило новое диагностическое оборудование для перинатальной медицины. Это позволит расширить возможности учреждения здравоохранения и повысить эффективность оказания медицинской помощи жителям города и Самарской области.

"Роснефть", следуя принципам социальной ответственности, традиционно уделяет особое внимание созданию благоприятной социальной среды в регионах присутствия. Сфера медицины — одно из значимых направлений поддержки Компании.

В рамках Соглашения о сотрудничестве между НК "Роснефть" и Правительством Самарской области реализуются проекты, которые позволяют укреплять материально-техническую базу социальных, образовательных и медицинских учреждений на системной основе.

Благодаря поддержке Компании в госпитальном блоке Новокуйбышевской центральной больницы смонтирован аппарат УЗИ экспертного класса для перинатальной медицины. Он поможет врачам дать полный и подробный скрининг состояния здоровья пациентов. Также приобретены четыре кардиомонитора для ведения истории развития плода во время беременности и при родах. Благодаря получаемым параметрам специалисты будут иметь возможность принимать своевременное решение о необходимости лечения будущих мам.

Также в медицинском учреждении появились два современных аппарата неинвазивной вентиляции лёгких. Закуплена самая современная открытая реанимационная система для новорождённых, которая играет ключевую роль в спасении жизни маленьких пациентов, их интенсивной терапии и реабилитации. Оборудование включает в себя специальные открытые инкубационные кувезы, которые обеспечивают непрерывное поддержание необходимых параметров микроклимата и концентрации кислорода, мониторинг жизненно важных функций.