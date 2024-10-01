16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Верховный Суд РФ отказал в рассмотрении жалобы Людмилы Тарховой на приговор Не построивший снегоплавильную станцию в Самаре подрядчик не хочет больше сидеть в колонии В Тольятти бывший гендиректор ООО "УК "ЖЭК" получил 10,5 года заключения В Самарской области двух бывших бухгалтеров осудили за мошенничество на 3,4 млн рублей В Самаре с экс-чиновника взыщут 26 млн руб. за махинации с муниципальными квартирами

Суды Происшествия

Житель Самарской области получил 9,5 лет колонии за убийство знакомой

ЖИГУЛЕВСК. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Жигулевске суд вынес приговор 36-летнему местному жителю, которого признали виновным в убийстве и краже. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

В марте 2023 г. мужчина поссорился со знакомой, с которой выпивал. Во время конфликта он напал на подругу с ножом. От полученных травм женщина скончалась.

Во время расследования выяснилось, что ранее обвиняемый обокрал знакомого, пока тот спал пьяный.

Суд приговорил мужчину к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Гид потребителя

Последние комментарии

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3