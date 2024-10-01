Житель Самарской области получил 9,5 лет колонии за убийство знакомой

В Жигулевске суд вынес приговор 36-летнему местному жителю, которого признали виновным в убийстве и краже. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
В марте 2023 г. мужчина поссорился со знакомой, с которой выпивал. Во время конфликта он напал на подругу с ножом. От полученных травм женщина скончалась.
Во время расследования выяснилось, что ранее обвиняемый обокрал знакомого, пока тот спал пьяный.
Суд приговорил мужчину к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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