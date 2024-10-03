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Литература Культура

Гаражка издательства МИФ пройдет в Самаре

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 11 по 13 октября в Самару возвращается Гаражка издательства МИФ. Издательство представит новинки по культуре и искусству, психологии, бизнесу, а также классику, детективы, фэнтези, романы, комиксы, книги для детей всех возрастов и подарочные издания.

Фото: предоставлено издательством МИФ

В этот раз книголюбы встретят книги МИФа сразу на двух площадках: в Центре современной культуры "Нулевая комната" (ул. Ленинградская, 77) с 12:00 до 20:00, и — впервые — в ТЦ МЕГА Самара (24й километр Московского шоссе, 5) с 10:00 до 22:00.

В рамках Гаражки пройдут лекции о мифах и легендах народов Поволжья, о происхождении и судьбе сказки, а также о главных осенних новинках МИФа.

С лекцией "Мифы, сказки и легенды народов Поволжья" выступит Татьяна Муравьева - историк, художник, сотрудник Государственного исторического музея, автор книг "Мифы Поволжья", "Мифы Дальнего Востока". Посетить ее можно будет в 15:00 12 октября в ТЦ МЕГА и в 14:00 13 октября в ЦСК ЦСК "Нулевая комната".

12 октября в 17:00 в ТЦ МЕГА пройдет мероприятие "Встреча с издательством МИФ: тренды, новые направления и главные книги осени". "В этом году издательство МИФ празднует 19 лет. За эти годы мы выпустили около 5300 книг — детских и взрослых. Про поиск себя и жизни замечательных людей. Про древние мифы и технологии будущего. Про бизнес-модели и современное искусство. С картинками и без. На встрече с менеджером команды мероприятий Ксенией Шадриной расскажем о книгах МИФа, ставших бестселлерами, о самых интересных сериях издательства, трендах и главных новинках этой осени", - анонсируют организаторы.

Лекцию "Происхождение и судьба сказки" прочтет Ирина Саморукова. Она пройдет 13 октября в ЦСК "Нулевая комната" и начнется в 16:00. Летом в издательстве МИФ вышла монография "Миф в слове и поэтика сказки" фольклориста Софьи Агранович и лингвиста Евгения Стефанского — книга для тех, кому интересны мифы и ритуалы, фольклор и архетипы, укоренившиеся в нашем сознании. На лекции Ирина Саморукова, доктор филологических наук, профессор и писатель, основываясь на трудах Софьи Агранович, расскажет о видах сказок, их сходствах и особенностях.

Вход на лекции в ТЦ МЕГА свободный, в ЦСК "Нулевая комната" по регистрации:
https://0room.timepad.ru/event/3063538/
https://0room.timepad.ru/event/3063539/

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Последние комментарии

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великолепные книги супер

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Замечательный человек! Таких бы поболе.

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А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".

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