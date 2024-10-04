Сгорел дом пчеловода: пожар в поселке Усинский начался с бани

Стали известны подробности пожара в поселке Усинский. Крупное ЧП произошло там третьего октября. По данным областного управления МЧС, возгорание началось в 13:04.
"Пожар был по адресу: Волжский р-н, п. Усинский, ул. Юбилейная, 2. Горел частный дом и надворные постройки на площади 350 кв. м. В 13:45 была объявлена локализация возгорания, а в 14:35 — ликвидация. Работали на месте шесть единиц техники и 27 сотрудников", — рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.
Местные жители же рассказывают, что сгорел дом местного пчеловода Владимира Семенова.
К сожалению, пожилой мужчина лишился дома, бани, всего подсобного хозяйства для пчел и собранного меда. Сейчас соседи по возможности собирают для несчастного помощь. Официальной причины пожара пока не названо. Но местные жители считают, что при растопке бани искра могла попасть в улей.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !