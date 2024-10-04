Сгорел дом пчеловода: пожар в поселке Усинский начался с бани

Стали известны подробности пожара в поселке Усинский. Крупное ЧП произошло там третьего октября. По данным областного управления МЧС, возгорание началось в 13:04.

"Пожар был по адресу: Волжский р-н, п. Усинский, ул. Юбилейная, 2. Горел частный дом и надворные постройки на площади 350 кв. м. В 13:45 была объявлена локализация возгорания, а в 14:35 — ликвидация. Работали на месте шесть единиц техники и 27 сотрудников", — рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

Местные жители же рассказывают, что сгорел дом местного пчеловода Владимира Семенова.

К сожалению, пожилой мужчина лишился дома, бани, всего подсобного хозяйства для пчел и собранного меда. Сейчас соседи по возможности собирают для несчастного помощь. Официальной причины пожара пока не названо. Но местные жители считают, что при растопке бани искра могла попасть в улей.