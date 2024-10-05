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Хоккей Спорт

"Лада" по буллитам одержала победу над "Адмиралом"

ТОЛЬЯТТИ. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Хоккеисты "Лады" в серии буллитов одолели гостей из Владивостока.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Перед матчем с "Адмиралом" тольяттинцы лишились Андрея Алтыбармакяна — нападающий получил травму в предыдущей выездной игре против "Нефтехимика" и на его позицию в первой пятерке был переведен Энтони Греко, а освободившееся место во второй атакующей тройке занял выздоровевший Дмитрий Кугрышев.

Команды провели стартовую треть на невысоких скоростях, хотя и частенько обменивались опасными моментами. У "Адмирала" самый реальный шанс отличиться упустил Егор Петухов, угодивший в штангу во время реализации большинства, а в "Ладе" великолепная возможность забить была у Дмитрия Кугрышева — форвард вынудил на себе сфолить Павла Шэна и заработал буллит, но переиграть в ближнем бою Андрея Мишурова не сумел.

Самым заметным событием второго периода стала волна удалений, которая захлестнула "Ладу" и "Адмирал" настолько, что незадолго до перерыва игра шла в редком для основного времени матча формате "3 на 3". Однако на результативности все эти перипетии никак не отразились.

В третьей двадцатиминутке заброшенных шайб зрители тоже не увидели, поэтому встреча спокойно перетекла в овертайм, по итогам которого на табло продолжили гореть нули, несмотря на активные попытки хоккеистов обеих команд это исправить. В итоге Владислав Подъяпольский и Андрей Мишуров оформили по "сухарю", а решать все пришлось в серии буллитов и здесь потребовалось аж 14 бросков, чтобы выявить победителя — Иван Романов смог стать тем самым, кто прервал эту голевую засуху. 1:0.

В понедельник, 7 октября, "Лада" и "Адмирал" вновь сразятся на тольяттинском льду.

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