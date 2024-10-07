"Ростелеком" и акселератор Indie Go запустили фонд поддержки независимых разработчиков Indie Go Start

Национальный цифровой провайдер "Ростелеком" и акселератор Indie Go объявили о запуске нового инвестиционного фонда Indie Go Start, созданного для поддержки перспективных российских разработчиков и выпуска качественных видеоигр для всех рынков.
Основная задача фонда Indie Go Start заключается в инвестировании в разработку видеоигр, начиная от концепта до финального релиза. Важной задачей Фонда является оказание помощи в профессиональном развитии разработчиков и продвижении продуктов на российском рынке.
Фонд будет поддерживать студии по модели финансирования каждого этапа разработки игр — от альфа-версии до коммерческого релиза игры. В 2024–2025 годах Фонд планирует инвестировать до 300 млн рублей в около 10-15 игр. Инвестиции в первую очередь будут направлены на разработку и продвижение игр.
Приглашаем всех участников рынка в наш проект.
Фонд уже взаимодействует с государственными кластерами, среди которых Moscow Game Hub в Сколково, Московский Инновационный Кластер "Ломоносов" и другие. Indie Go Start в перспективе нацелен на создание полноценного мультифункционального центра с внушительной экспертной базой, которая послужит в том числе основой для создания высококлассных продуктов.
Последние комментарии
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.
Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.