"Ростелеком" и акселератор Indie Go запустили фонд поддержки независимых разработчиков Indie Go Start

Национальный цифровой провайдер "Ростелеком" и акселератор Indie Go объявили о запуске нового инвестиционного фонда Indie Go Start, созданного для поддержки перспективных российских разработчиков и выпуска качественных видеоигр для всех рынков.

Основная задача фонда Indie Go Start заключается в инвестировании в разработку видеоигр, начиная от концепта до финального релиза. Важной задачей Фонда является оказание помощи в профессиональном развитии разработчиков и продвижении продуктов на российском рынке.

Фонд будет поддерживать студии по модели финансирования каждого этапа разработки игр — от альфа-версии до коммерческого релиза игры. В 2024–2025 годах Фонд планирует инвестировать до 300 млн рублей в около 10-15 игр. Инвестиции в первую очередь будут направлены на разработку и продвижение игр.

Приглашаем всех участников рынка в наш проект.

Фонд уже взаимодействует с государственными кластерами, среди которых Moscow Game Hub в Сколково, Московский Инновационный Кластер "Ломоносов" и другие. Indie Go Start в перспективе нацелен на создание полноценного мультифункционального центра с внушительной экспертной базой, которая послужит в том числе основой для создания высококлассных продуктов.