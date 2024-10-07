Ильяс Ташматов, Валентин Воробьев: "Самара — это кладбище погибших проектов в области поэзии"

Поэзия востребована в Самаре с начала нулевых, когда вечерние чтения стихов набирали аудиторию под 300 человек, а при наличии громких имен — все 500. Со временем этот спрос начал порождать локальные проекты, которые давали возможность авторам выступить, а публике — слушать. Волга Ньюс поговорил с Ильясом Ташматовым и Валентином Воробьевым о том, как работает их проект "Цифра", почему немногочисленные самарские площадки собирают больше людей, чем в Москве, и чем организаторы рискуют, работая с молодыми поэтами.

Механизм работы сцены

— Ильяс, как проходит среднестатистический поэтический вечер?

— Заранее нами формируются отделения по четыре — пять авторов. Они читают свои тексты, а зритель слушает — вот и все. С поправкой на музыку и открытый микрофон.

— Почему мероприятия проводятся только в барах?

— Бары — это некая традиция, которая зародилась далеко не в Самаре и имеет корни как в Нижнем Новгороде, так и в Саратове. Лично для меня, это вопрос атмосферы, отказ от привычных отношений с литературой.

Потребление информации через призму парта — учитель/преподаватель меняется на барная стойка — сцена. И как показывает практика, такая смена хорошо работает.

— Чем вы отличаетесь от коллег по цеху?

— Ничем и всем одновременно. Мы с Валентином просто делаем свою работу, иногда приглашаем музыкантов и жадно готовимся, лишь бы вечер удался.

— Как бы ты охарактеризовал вашу аудиторию?

— Это люди, которые захотели послушать поэзию — ни больше, ни меньше. Аудитория разношерстная, разновозрастная, со своими интересами, которые каким-то чудом пересеклись на поэзии. Наша задача же, чтоб они остались и пришли еще раз, и приходят, слава богу.

— Какие есть способы не дать гостям заскучать?

— Способа два: наличие отбора и праведная молитва. Ведь если человеку будет скучно изначально, и он не словит коннекта с выступающими, то ему уже мало что поможет получить удовольствие, но благо, что мы не закрываем двери на замок и не стоим у входа с дубинками. А из прикладного: музыка, перерывы, наличие аукциона. Остальное зависит от поэтов и не меньше от самих зрителей.

— За какие имена в списке выступающих ты горд и рад?

— Скорее скажу, из-за каких имен я пришел бы, если б не был обременен организаторскими обязанностями: Джон Бобовски, Ксения Ковшова и Артем Бершов. Не стану говорить, почему именно они, а не другие, просто почитайте сами их тексты и, быть может, вы разделите мои вкусы. А вот отдельный респект я выражаю Денису Либстеру, Андрею Олеху и Владимиру Тимошкину, как говорится, спасибо, что вы есть, приходите к нам еще.

— Выражают ли гости как-либо благодарность за вашу работу? В чем это выражается?

— Из примечательного — на недавнем вечере из зала было сказано: "Огромное спасибо организатором. Подобные мероприятия — это кровь в теле самарской поэзии, а благодаря "Цифре" она циркулирует!"

А так, конечно, выражают. Люди как минимум выделяют время на то, чтобы к нам прийти, покупают афиши или картины на аукционах, поддерживая копейкой нас и художников.

Поскрипывающее закулисье

— Валентин, будучи работником культуры, являешься ли ты поэтом?

— Нет, я не считаю себя поэтом — синдром самозванца и знакомства с авторами по-настоящему сильной поэзии просто не дают мне права претендовать на этот статус. Кураторство намного ближе. Кто-то может писать, а кому-то нужно быть мостиком между ценителями поэзии и ее авторами.

— И как работает этот мостик прямо сейчас? Есть ли у него какой-то бэкграунд?

— Работает с перебоями. Иногда со стороны авторов нет желания выползать из уютных нор и как-то взаимодействовать с миром, иногда не хватает громких криков: "Дорога открыта!" — для зрителей, и в итоге получаем пустые залы.

А бэкграунд, естественно, — есть "Пятый.Свободный". Это мой прошлый проект вечерних чтений, целью которого являлось налаживание связей между авторами и слушателями. Со зрителей не брали деньги за билеты, а порог отбора авторов фактически отсутствовал. На тот момент нужно было предоставить площадку, куда люди могут прийти и выступить.

Но обстоятельства изменились, Самара "обросла" еще несколькими регулярными поэтическими мероприятиями, и я вместе с моим коллегой Ильясом решили подумать о более высокой планке качества стихов. Так начался проект "Цифра". Сейчас зритель понимает, что в неудачный день ему не придется слушать очень плохие стихи, а потом уходить с ощущением потраченного времени.

При этом мы начали брать плату за вход, и на это есть несколько причин. Во-первых, большую часть средств мы передаем на благотворительность в приют для животных "Лакшми". Во-вторых, мы хотели бы помимо ориентации на локальную самарскую сцену реализовывать другие вещи, например, привоз иногородних поэтов.

Наша основная задача — популяризовать поэзию и показать, что походы на поэтические вечера могут быть не менее интересными, чем посиделки в баре или просмотр футбола.

— То есть можно уверенно сказать, что теперь поэзия в Самаре вышла на уровень больших площадок?

— Смотря что считать большими площадками. Бары, например, уже освоены — "Вечно Молодой" с сотней людей внутри не даст соврать. Но такое было и раньше. Бар "Сквозняк" в нулевых собирал 200-300 человек. Нас интересуют принципиально другие масштабы, для чего придется поработать.

— Как реализуется распределение обязанностей внутри проекта?

— Очень просто. Ильяс — это лицо проекта и его активная движущая сила, которая побуждает людей приходить на наши мероприятия. Я же больше технико-менеджерская часть, которая отвечает за медиасопровождение и за работу с выступающими.

— Илья Склярский, организатор московского клуба молодых авторов, отмечал, что самарские мероприятия, посвященные поэзии, собирают больше людей, чем в столице. С чем это связано?

— Москва, наряду с Петербургом, обладает более развитой инфраструктурой подобных микропроектов. У людей всегда есть любимчики и множество мероприятий, куда можно сходить при любом удобном случае. В Самаре такого долго не было. На данный момент Самара — это кладбище погибших проектов в области поэзии. Это натуральная пустыня с крестиками, разумеется, с рядом многолетних дубов посередине наподобие фестиваля имени Анищенко, который является событием всероссийского масштаба.

Есть и более популярные проекты подобного толка, что в Самаре, что в Москве, но они, как правило, строятся на громких именах. То есть это люди, которые не один десяток лет развивали свой личный бренд либо в литературной сфере, либо в смежной. Например, есть проект под названием "Четверг в библиотеке". Это результат работы профессионального ведущего мероприятий Евгения Казаченко и поэта Романа Мнацаканова. Они на пике популярности в 2017 году собирали под 500 человек. Громкие имена всегда собирают.

— С какими проблемами пришлось столкнуться при проведении вечеров поэзии?

— Исключительно технические и организационные. Например, ряд выступающих несмотря на то, что пишут хорошие тексты, не обладают опытом работы с микрофоном. Кто-то держит его слишком близко, и поэтому зрители получают девятый вал себе в уши, а кто-то, наоборот, держит его далеко и приходится бегать к звуковику с просьбой "прибавить". И всегда существует риск того, что выступающие откажутся выступать, и сделают это в день чтений.

— Как думаешь, с чем связана такая халатность?

— Это проблема, которая, на мой взгляд, заключается в некой маргинализации поэтической культуры и особенно культуры чтения. Поэтам не платят. Как следствие этого — безразличное отношение к собственным обязательствам. И поэтому люди, которые подали заявку, с которыми были согласованы все детали, могут просто не прийти. Повторюсь, это тот риск, на который мы идем.

— Как происходит отбор участников для выступлений?

— Это достаточно закрытый процесс, который основывается на внутренних критериях. У нас есть отдельный документ, скажем так, наша небольшая библия, в которой прописаны основные позиции, по которым мы, например, не допускаем до участия.

И да, за 11 лет пристального чтения авторов разных городов, возрастов, направленностей — я могу отделить неплохую поэзию от той, которую я не показал бы никому.

— Какие планы на будущее проекта?

— Сейчас он основан на развитии нашего сообщества в VK, поиске новых поэтов и публичных чтениях поэзии, которые в дальнейшем они станут только одной из частей.

Мы выпустим антологию поэзии Поволжья, которая охватит толику хороших текстов, которые были написаны поволжскими авторами за XXI век. Они будут собраны, сверстаны в хорошую интересную книжечку и выпущены в подходящем для этого издательстве. Под крылом "Цифры" вернется фестиваль поэзии "Пятый.Свободный" — в 2021–2022 годах он собирал хороших поэтов со всей России.