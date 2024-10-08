Хоккейная "Лада" проиграла "Адмиралу" - 0:2

Подопечные Олега Браташа проиграли команде из Владивостока.

Во втором домашнем поединке против "Адмирала" тренерский штаб тольяттинцев не смог задействовать Владислава Семина, Рафаэля Бикмуллина и Алексея Ожгихина, выходивших на лед в минувшую субботу — выбывших по состоянию здоровья заменили Карим Вафин, который накануне вернулся из расположения ЦСК ВВС, а также Данила Моисеев и Артем Иванюженков. Место в рамке вновь занял Владислав Подъяпольский.

События в первой половине матча полностью повторяли ситуацию в предыдущей очной встрече, которая состоялась позавчера — команды безуспешно пытались забить, но Владислав Подъяпольский и Андрей Мишуров в своих владениях действовали безупречно. Ситуация с мертвой точки сдвинулась только на 33-й минуте, когда Никита Сошников замкнул передачу Павла Шэна и вывел "Адмирал" вперед при реализации большинства. 0:1. Далее гости еще раз до перерыва успеют отличиться в формате "5 на 4" — Аркадий Шестаков успешно сыграл на добивании после мощнейшего щелчка Либора Шулака от синей. 0:2. В заключительной трети "моряки" удержали добытое преимущество, не позволив реализовать "Ладе" ни один из созданных моментов. Итог — поражение со счетом 0:2.

Свою следующую игру тольяттинцы проведут на своем льду 9 октября, соперником будет "Сибирь".