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Хоккей Спорт

Хоккейная "Лада" проиграла "Адмиралу" - 0:2

ТОЛЬЯТТИ. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Подопечные Олега Браташа проиграли команде из Владивостока.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Во втором домашнем поединке против "Адмирала" тренерский штаб тольяттинцев не смог задействовать Владислава Семина, Рафаэля Бикмуллина и Алексея Ожгихина, выходивших на лед в минувшую субботу — выбывших по состоянию здоровья заменили Карим Вафин, который накануне вернулся из расположения ЦСК ВВС, а также Данила Моисеев и Артем Иванюженков. Место в рамке вновь занял Владислав Подъяпольский.

События в первой половине матча полностью повторяли ситуацию в предыдущей очной встрече, которая состоялась позавчера — команды безуспешно пытались забить, но Владислав Подъяпольский и Андрей Мишуров в своих владениях действовали безупречно. Ситуация с мертвой точки сдвинулась только на 33-й минуте, когда Никита Сошников замкнул передачу Павла Шэна и вывел "Адмирал" вперед при реализации большинства. 0:1. Далее гости еще раз до перерыва успеют отличиться в формате "5 на 4" — Аркадий Шестаков успешно сыграл на добивании после мощнейшего щелчка Либора Шулака от синей. 0:2. В заключительной трети "моряки" удержали добытое преимущество, не позволив реализовать "Ладе" ни один из созданных моментов. Итог — поражение со счетом 0:2.

Свою следующую игру тольяттинцы проведут на своем льду 9 октября, соперником будет "Сибирь".

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