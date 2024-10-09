Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира в Китае

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Дарья Касаткина обыграла 95-ю ракетку рейтинга спортсменку из США Бернарду Перу в матче второго круга турнира WTA-1000 в Ухане со счетом 6:4, 1:6, 6:1, пишет championat.com.

Матч продолжался 1 час 40 минут. Россиянка сделала четыре подачи навылет, четыре двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету ее соперницы два эйса, четыре двойных ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырех. В следующем круге Касаткина встретится с победительницей пары Магда Линетт — Леся Цуренко.

Напомним, турнир в Ухане проходит с 7 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 3 221 715. Победительницей прошлого турнира, который проходил в Ухане в 2019 году, является белорусская теннисистка Арина Соболенко.