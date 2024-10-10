Хоккейная "Лада" из Тольятти обыграла "Сибирь"

В среду, 9 октября, подопечные Олега Браташа в родных стенах, на ЛДС "Лада-Арена" сразились с "Сибирью" из Новосибирска. По итогам игры счет составил 4:3 ОТ (1:1; 1:2; 1:0; 1:0), сообщает пресс-служба ХК "Лада".

Владислав Семин, Остап Сафин, Трой Джозефс и Алексей Ожгихин вернулись в строй в преддверии игры против сибиряков, заменив Карима Вафина, Владислава Червоненко, Артема Иванюженкова и Егора Черникова, который получил травму в предыдущей встрече с "Адмиралом". Защищать ворота вновь было доверено Владиславу Подъяпольскому.

Счет в матче был открыт уже на исходе 2-й минуты — Валентин Пьянов шикарной передачей вывел Владислава Кару на рандеву с вратарем волжан и форвард "Сибири" в ближнем бою сыграл лучше своего визави. 0:1. Далее тольяттинцы постепенно пришли в себя, дважды безуспешно пытались реализовать большинство, но в концовке периода все-таки сумели забить, прервав затяжную безголевую серию. Трой Джозефс на пятаке результативно подставил клюшку под дальний бросок Арсения Коромыслова — 1:1.

В следующей трети команды продолжили смело идти вперед, причем подопечные Олега Браташа атаковали гораздо активнее соперника, однако на 32-й минуте в лидеры достаточно неожиданно вырвались сибиряки усилиями Владимира Бутузова — 1:2. Спустя всего пару смен "Лада" нивелировала отставание после того, как Михаил Фисенко под чужими воротами замкнул пас Дмитрия Кугрышева. 2:2. Следом гости заработали буллит, который не был реализован Сергеем Широковым, но затем капитан "Сибири" отличился уже с игры. 2:3.

В третьем периоде "автозаводцам" достаточно быстро удалось снова сравнять счет. Зият Пайгин смело подключился к очередной тольяттинской атаке и с пятака поразил створ — 3:3. В дальнейшем команды обменивались опасными моментами, стремясь решить все в основное время, однако матч ушел в овертайм.

В дополнительной пятиминутке фортуна улыбнулась "Ладе" — на 63-й минуте Никита Попугаев стал автором победной шайбы на отложенном штрафе у гостей, с кистей пробив голкипера "Сибири". 4:3!

Теперь тольяттинцы отправятся на Дальний Восток и уже 13 октября в Хабаровске сразятся с местным "Амуром".