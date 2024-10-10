Герман Греф на открытом "Уроке цифры" рассказал школьникам о перспективах искусственного интеллекта

Искусственный интеллект (AI) с каждым днём становится умнее. Он не просто генерирует тексты, изображения и видео, но и становится эмерджентным, обретая в процессе своего развития новые свойства. Об этом и многом другом на открытом "Уроке цифры" на тему "Искусственный интеллект: промпт-инжиниринг" рассказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Он отметил, что искусственный интеллект стал технологией № 1 в ХХI веке. Ни одна технология ещё не развивалась с такой скоростью.
"Генеративный искусственный интеллект — одна из самых потрясающих технологий. На мой взгляд, самая интересная из всего, что человечество придумывало. Потому что взаимодействие с ним открывает нам абсолютно новые горизонты. Эта новая технология станет драйвером развития всех остальных технологий. Уже сегодня, хотя мы находимся на заре развития этой технологии, около 80% всех научных открытий в мире делается с использованием искусственного интеллекта. В ближайшие десятилетия человечество сможет решать те задачи, к которым даже не подступались раньше, считая их невыполнимыми. Технологии очень быстро развиваются, если есть экономическая целесообразность. Мы видим, что за последние пять лет в 30 раз увеличились инвестиции в эту технологию", — сообщил Герман Греф.
Чтобы стать специалистом в любой сфере, сегодня нужно научиться правильно использовать искусственный интеллект. Это становится таким же базовым навыком, как понимание основ природы, физики или языка. На рынке труда стремительно растёт спрос на специалистов в этой области. По словам Германа Грефа, дефицит кадров здесь будет только нарастать, потому что сегодня это самая востребованная специальность. 75% работодателей считают, что навык владения AI — один из ключевых для их сотрудников.
Искусственный интеллект очень быстро осваивает профессию программиста. Герман Греф отметил, что сервис GigaCode знает более 35 языков программирования и в Сбере более 60% кода уже пишется с использованием AI. По его прогнозам, в ближайшие годы мы сможем на обычном языке объяснять, что требуется от искусственного интеллекта, и он будет писать код. Нейросеть Сбера Kandinsky уже не только генерирует изображения, но и начинает применяться в промышленных процессах для дизайна помещений, автомобилей, поездов, для архитектуры зданий и многого другого.
Открытый урок прошел на площадке Технолицея им. В. И. Долгих, а также в онлайн-формате.
Сейчас в школах России проходит первый в сезоне 2024-2025 "Урок Цифры" по теме "Искусственный интеллект: промпт-инжиниринг". Стратегический партнёр Урока и разработчик содержания ― Благотворительный фонд "Вклад в будущее" при экспертной поддержке Сбера, команд GigaChat и Kandinsky. Всероссийская акция "Урок Цифры" ежегодно реализуется АНО "Цифровая экономика" совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпроекта "Цифровая экономика", а также нового нацпроекта "Экономика данных".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.