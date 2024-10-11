Имущественные налоги: региональная налоговая служба на вебинаре расскажет о налоговых уведомлениях и льготах

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14 октября в 11.00 состоится вебинар по теме: "Имущественные налоги: какие сведения представлены в налоговом уведомлении, какие льготы предусмотрены и как узнать о налоговых ставках". Напомним, что встречи с налогоплательщиками проводятся еженедельно по инициативе УФНС России по Самарской области в рамках цикла мероприятий по вопросам получения и исполнения налоговых уведомлений для уплаты имущественных налогов.

Фото: пресс-служба УФНС России по Самарской области