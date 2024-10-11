Имущественные налоги: региональная налоговая служба на вебинаре расскажет о налоговых уведомлениях и льготах

14 октября в 11.00 состоится вебинар по теме: "Имущественные налоги: какие сведения представлены в налоговом уведомлении, какие льготы предусмотрены и как узнать о налоговых ставках". Напомним, что встречи с налогоплательщиками проводятся еженедельно по инициативе УФНС России по Самарской области в рамках цикла мероприятий по вопросам получения и исполнения налоговых уведомлений для уплаты имущественных налогов.
Спикер мероприятия: заместитель начальника отдела налогообложения имущества УФНС России по Самарской области Татьяна Голубева.
В программе вебинара:
- Что такое налоговое уведомление, какие сведения в нем представлены и в какой срок необходимо его исполнить?
- Как узнать о налоговых ставках, и кто имеет право на льготы?
- Какие льготы и вычеты предусмотрены по имущественным налогам (транспортный налог, земельный налог, налог на имущество физических лиц) и какие внедрены новшества?
- Какие льготы имеют семьи с детьми, как оплатить налоги за несовершеннолетнего ребенка и какие сервисы ФНС России помогут при оплате налогов?
- Ответы на вопросы.
Время проведения вебинара: 11.00 — 12.00. Участие — бесплатно. Необходима предварительная регистрация по ссылке. В ходе трансляции специалист регионального налогового ведомства подробно ответит на все поступившие вопросы по тематике имущественных налогов физических лиц от участников вебинара заранее в разделе "Задайте вопрос ведущему" и во время прямого эфира.
Последние комментарии
Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.
Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.